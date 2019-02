Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 19:54

A partir de la década del 60 y sobre todo gracias a la pluma de Bob Dylan, las letras de rock se cargaron de contenido. Sea social, político, romántico o existencialista, a lo largo de las décadas, muchos artistas dieron a las letras una importancia igual de grande que a la música. No todos ganaron un Nobel de Literatura como el bueno de Bob, es cierto, pero muchos siguieron sus pasos de una forma más que digna.

Como ejemplo, el resto que conforma este listado:

Bob Dylan - "Blowin' In The Wind"

Frase: "¿Cuántos años puede existir algunas personas antes de que se les permita ser libres? / ¿Y cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y pretender que no lo ve? / La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento"

The Beatles - "Yesterday"

Frase: "No soy la mitad del hombre que solía ser / Hay una sombra colgando sobre mí / El ayer vino de repente"

Rolling Stones - "You Can't Always Get What You Want"

Frase: "No siempre podés obtener lo que deseás / Pero si lo intentas, a veces podrás encontrarte consiguiendo lo que necesitás".

The Doors - "People Are Strange"

Frase: "La gente es extraña cuando vos sos un extraño / Las caras se ven feas cuando estás solo / Las mujeres parecen malvadas cuando nadie te desea / Las calles están llenas de pozos cuando estás deprimido"

Queen - "Love of My Life"

Frase: "Amor de mi vida, me lastimaste / Me rompiste el corazón y ahora me dejás / Amor de mi vida, ¿no lo ves? / Devuélmelo / No me lo quites, porque no sabés / Todo lo que significa para mí"

Beach Boys - "God Only Knows"

Frase: "Podría no amarte siempre / Pero mientras haya estrellas sobre tu cabeza / No hay necesidad de que lo dudes / Me voy a asegurar de que lo sepas / Sólo Dios sabe lo que yo sería sin vos"

David Bowie - "Heroes"

Frase: "Podemos ser héroes sólo por un día / Podemos ser nosotros sólo por un día"

Lou Reed - "Perfect Day"

Frase: "Es un día perfecto / Estoy feliz de haberlo pasado con vos / Es un día perfecto / Y vos hacés que yo pueda resistir"

Nirvana - "Smell Like Teen Spirit"

Frase: "Soy el peor en lo que hago mejor / Y por ese don me siento bendecido"

Radiohead - "Creep"

Frase: "Flotás como una pluma / En un mundo hermoso / Y deseo ser especial / Vos sos jodidamente especial"