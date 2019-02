El profesor Kohan (centro) salió a responderle a Gallardo Crédito: @profekohan

Fue una de las imágenes del fin de semana en la Superliga. Marcelo Gallardo, director técnico de River, protestó por el corte de luz en la cancha de Banfield a los 27 minutos del primer tiempo e inclusive increpó a Hernán Crespo, el entrenador del Taladro. Después del encuentro, Gallardo disparó con todo: "El corte de luz fue adrede. Ahí nomás vi todas las señales. Yo sé por qué lo digo. Había un jugador de Banfield que necesitaba ir al baño y no querían quedarse con uno menos. Pero no voy a culpar a nadie porque no tengo las pruebas. Yo sé lo que pasó", dijo. Y los coletazos siguieron. Hoy, Alejandro Kohan, preparador físico de la entidad del Sur, salió a responder a la polémica: "Es verdad que Martín Payero fue al baño, no se sentía bien, pero fue después del corte de luz. Lo que pasó fue un hecho fortuito".

"Sabíamos lo de Payero en el momento, porque Hernán (Crespo) vino al banco y comentó que no se sentía bien", explicó Kohan en una entrevista con el programa "Al mediodía se habla así", que se emite por Directv Sports. "Martín tenía un cuadro de náuseas y descompostura. Es real que fue al baño, pero no inmediatamente. Lo hizo 10 minutos después de lo sucedido. Desde nuestra óptica el corte no era favorable para nosotros. Jamás se nos ocurriría sacar ventaja deportiva", agregó Kohan.

La calma entre dos excompañeros en River y el seleccionado argentino como Gallardo y Crespo se rompió cuando desapareció la luz en el estadio Florencio Sola debido a un problema con el generador -según anunció la voz del estadio- que desató un pequeño cortocircuito entre los entrenadores. "Payero tomó un reliverán y cuando vimos que la luz no volvía, él aprovechó y fue al baño. Nosotros estamos con la conciencia muy tranquila, nunca usaríamos una estrategia de ese estilo para tener ventaja. Crespo es un caballero, y tengo total certeza de todo lo que estoy diciendo", aseguró Kohan.

La interrupción, curiosamente, se produjo en el mejor momento de Banfield, que estaba dominando en ese tramo a River. El cruce entre los entrenadores siguió ayer en la rueda de prensa. "Gallardo no discutió conmigo. A Marcelo lo conozco... yo lo conozco a Marcelo. Entiendo que quería desestabilizar una situación que veía comprometida y me quiso acusar a mí de que yo fui a apagar la luz (risas). Le dije que no era electricista. Pero bueno, ya está, Marcelo es un gran jugador de truco y sabía que hasta mintiéndome me iba a incomodar y no me movió un decibel", disparó Crespo.