El día y la hora ideal para sacar el vuelo, aprovechar las promociones o rastrear precios desde una ventana de incógnito son algunos de los consejos que se suelen dar para obtener un pasaje. Sin embargo, muchos de ellos son meras fábulas que se generaron históricamente alrededor de la industria aerocomercial y no se cumplen en la práctica. Otras, en cambio, son ciertas.

Para conocer cuáles son las mejores recomendaciones a la hora de comprar un ticket, LA NACION consultó a distintas agencias y aerolíneas que desmitificaron algunos dichos y confirmaron otras cuestiones a tener en cuenta.

Sacar el pasaje con anticipación

En relación con el momento ideal para sacar un pasaje, hay dos versiones que circulan en el sector: la primera dice que mientras mayor sea la antelación para comprar el ticket, mejor será el precio; otros consideran que sobre la fecha del viaje se puede obtener alguna promoción de último momento.

Según distintas agencias y aerolíneas, el llamado "last minute" (último minuto) no existe, sino que los precios dependerán de la variación entre el nivel de ocupación del avión y la demanda de ese destino a medida que se acerca la fecha de salida del viaje.

Los vuelos en general salen a la venta 11 meses antes del momento del despegue y se recomienda sacar el pasaje con seis meses de anticipación. Sin embargo, entre los representantes del sector coincidieron en que es recomendable seguir la ruta de los precios del destino al cual se quiere viajar durante un tiempo hasta encontrar el valor más conveniente.

Comprar los pasajes los martes

El primer mito que desmienten en el sector es aquél que dice que los martes hay pasajes más baratos. Las aerolíneas se rigen por la ley de oferta y demanda y, en general, los fines de semana viaja más gente, con lo que es más probable que haya mayor desocupación (y mejores ofertas) en los días hábiles, pero nada indica que los martes se vendan pasajes más económicos.

En general, las agencias y aerolíneas consideraron que es más acertado observar las temporadas altas y bajas, además de prestar atención a promociones puntuales.

Las promociones

Fechas de ofertas como el CyberMonday, el Hot Sale o el Black Friday son reconocidas por brindar descuentos en distintos rubros. Uno de los principales es el turismo. Sin embargo, especialistas advirtieron sobre algunas cuestiones: en primer lugar, que, si bien pueden encontrarse buenos precios, el mejor beneficio suele estar en la financiación.

Por otro lado, también reconocieron que las promociones no sólo se utilizan en esas fechas en especial, sino que desde el año pasado, por efecto de la devaluación, se lanzaron como mecanismo para mejorar las ventas, incluso en temporada alta.

Además, se aconseja prestar atención a las condiciones de las ofertas. Por ejemplo, que algunas promociones se destinan sólo a un cupo determinado y la duración puede ser muy breve, con lo que sólo se aplicará para algunos pasajes.

Ser flexible

La flexibilidad para elegir pasaje es la característica más importante para conseguir un buen precio. Así, las personas que no tengan restricciones para viajar en un día u horario determinado probablemente encuentren mejores precios porque podrán elegir los momentos en que los niveles de ocupación no sean tan altos y los costos se abaraten.

Cookies

Otro de los mitos que señalan las agencias y aerolíneas es el que sostiene que, si se buscan pasajes el sistema detectará esa demanda y ofrecerá precios más altos, mientras que si se accediera a las páginas a través de un incógnito se podrían encontrar precios más atractivos.

Por el contrario de lo que se dice, en el sector indicaron que, si un usuario comienza una búsqueda, los sistemas permitirán brindar mayores opciones que se adapten a lo que el usuario solicita.

En las fiestas es más barato

Si bien entre las aerolíneas sostienen que no hay ninguna fecha en particular donde se vendan vuelos más baratos, sí reconocen que durante los feriados, los días festivos o previo a ellos se llenan los aviones y los precios suben, pero el momento donde suenan las campanas de Navidad y Año Nuevo es una excepción porque no suele haber gran ocupación y los valores pueden ser más accesibles.

Pasar el sábado en destino

Una de las afirmaciones más desconocidas a la hora de sacar un pasaje de avión tiene que ver con lo que se denomina "pasar el sábado en destino". Esto hace referencia a la distinción que hacen las aerolíneas entre el turista y el viajero de negocios.

Para el sector, en general, un pasajero corporativo no llega el sábado al destino porque no es día laboral y el segmento empresarial suele ser más costoso. Entonces, el viaje es más barato para los viajeros que llegan a destino el sábado.