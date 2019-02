Otro DT argentino en Paraguay: Eduardo Berizzo conducirá al seleccionado guaraní Fuente: Archivo

Después de haber tenido una experiencia en un seleccionado como ayudante de campo de Marcelo Bielsa en Chile, Eduardo "Toto" Berizzo asumirá como primer responsable de Paraguay , que tras el productivo ciclo de Gerardo Martino entre 2007 y 2011 entró en la desorientación y los golpes de timón, con seis entrenadores en poco más de siete años, uno de ellos Ramón Díaz . El último apenas duró cinco meses: fue el colombiano Juan Carlos Osorio, cuya desvinculación habría sido por motivos personales, aunque en tierra guaraní se habla del poco compromiso con el trabajo asumido.

Berizzo, con contrato hasta el final de las eliminatorias, tiene el desafío de devolver a Paraguay a un Mundial, después de las ausencias en Brasil 2014 y Rusia 2018. El último recuerdo es la gran campaña con Martino en Sudáfrica 2010, donde estuvo cerca de eliminar en los cuartos de final al campeón España.

En Paraguay surgió el debate sobre si no era el momento para un DT nacional. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, hizo un llamado a la unidad: "Veníamos a los tumbos. Estamos contentos de haber contratado a un técnico muy bueno, de la escuela de Bielsa. Él está contentísimo de dirigir a Paraguay. Necesitamos el apoyo de todos. Pasamos por un momento difícil, no es lo ideal cambiar de técnico a los cinco meses. Es un desafío, es hora de que estemos todos juntos".

Muy distinto a Harrison piensa José Luis Félix Chilavert , cuya palabra tiene mucha repercusión. En su momento fue crítico de la llegada de Ramón Díaz. En declaraciones a radio Ñandutí, el exarquero de Vélez se despachó sin morderse la lengua al ser consultado por la contratación de Berizzo: "Cometen otro error. Lamentablemente, en nuestro país la selección está en una especie de subasta. Hay muchos técnicos paraguayos que pueden dirigir. Berizzo no tiene los méritos para dirigir a Paraguay. Lastimosamente, a Harrison le gusta el fracaso. No lo conoce nadie (a Berizzo) y él no conoce a los jugadores paraguayos. Es otra pérdida de tiempo de Harrison".

Los cuestionamientos de Chilavert a Berizzo continuaron: "Berizzo fue ayudante de Bielsa, pero hay que ver cómo salió de Chile. Fue a varios clubes de Europa y fracasó en todos los lugares. Yo soy de la idea de darles prioridad a los paraguayos. Celso Ayala, Gamarra, Paredes y otros más son superiores a Berizzo, conocen a nuestros jugadores. Así es imposible apoyar a la selección. Osorio se llevó un montón de dinero y ahora cometemos el mismo error, traemos otro extranjero".

Harrison fue consultado sobre la posibilidad de que Berizzo incluya en su cuerpo técnico a Celso Ayala, con quien formó una dupla central en River. "Es una decisión 100 por ciento del técnico. Está dentro de su potestad traer una persona de su conveniencia. Por lo pronto, ya tiene un equipo de trabajo importante, de ocho integrantes, que incluyen dos preparadores físicos, un entrenador de arqueros y dos analistas de video", expresó el dirigente. Dentro de sus acompañantes, Berizzo tiene a varios compatriotas: los asistentes técnicos Roberto Bonano y Mariano Uglessich, y como primer colaborador a Ernesto Marcucci, un abogado al que conoce desde chico, nunca llegó a ser futbolista profesional e hizo el curso de director técnico. Fue quien lo reemplazó en el banco de Sevilla mientras se recuperaba de un cáncer de próstata. Empezó con Berizzo cuando en el seleccionado de Chile se encargaba de recolectar información de los rivales.

Berizzo será presentado el viernes y la primera competencia oficial que afrontará es a mediados de año en la Copa América de Brasil, donde enfrentará a la Argentina por el Grupo B. En marzo disputará amistosos ante Perú (dirigido por Ricardo Gareca) y México (Gerardo Martino).

Eduardo Berizzo dirigió un total de 333 partidos en su carrera, logrando victorias en 147 de esos encuentros (44,14%), según Opta Sports

Hasta diciembre, Berizzo (49 años) estuvo al frente del Atlhetic Bilbao, del que fue despedido cuando los malos resultados acercaron al equipo a los puestos de descenso: solo logró dos victorias en 15 encuentros y mantuvo su valla invicta en solo dos ocasiones. Antes pasó por Sevilla, en el que lo cesaron poco después de que fuera dado de alta del cáncer. Su mejor gestión en España fue en Celta, donde completó tres temporadas entre 2014 y 2017. Su carrera de entrenador empezó en Estudiantes de La Plata y los únicos títulos que consiguió fueron en Chile, con O'Higgins: el Apertura 2013 y la Supercopa 2014. Sus equipos llevan la impronta de Bielsa: presión alta, intensidad y ambición ofensiva.