La vuelta de Del Potro: su optimismo antes del estreno en Delray Beach

Del Potro regresa al martes al circuito: enfrentará a Nishioka Crédito: Marco Perretta / Phemon

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 18 de febrero de 2019 • 19:49

La carrera de Juan Martín del Potro aglutina numerosísimos capítulos exitosos. Pero, también, diversas etapas ingratas vinculadas, especialmente, a las lesiones y a las cirugías. Entre los distintos obstáculos físicos severos que padeció el tandilense se mantuvo inactivo durante un período aproximado de tres años. Las cirugías de muñeca izquierda y derecha (cuatro, en total) le demandaron la mayor cantidad de tiempo de rehabilitación. Este martes, en el ATP 250 de Delray Beach (EE.UU.), Del Potro reaparecerá en el circuito luego de 131 días. Una fractura de rótula derecha en el Masters 1000 de Shanghai ante Borna Coric, el 11 de octubre pasado, le provocó la cuarta etapa más extensa alejado del circuito (las primeras tres, lógicamente, estuvieron vinculadas a los problemas de muñeca).

"Las expectativas, por una razón lógica de mi lesión, un poco cambian. Tengo que priorizar mi condición física, mi rodilla, tampoco tengo que descuidar mis muñecas que son bastante sufridas. Pero creo que estando en buena forma y saludable me da mucha ilusión mantener el nivel del año pasado, de conseguir títulos, de pelear los grandes torneos hasta los últimos días y todavía siento esa motivación para poder hacerlo", expresó el actual número 4 del mundo, en una rueda de prensa previa a su debut de este martes frente al japonés Yoshihito Nishioka (72º), por la 1ª ronda. El match, programado para no antes de las 22 de la Argentina (dos horas menos en esa porción de EE.UU., será transmitido por DIRECTV Sports, canal 612 y 1612 HD).

Del Potro se aferra, como de costumbre, a la mesura. "Estar acá es una buena semana, son buenos días. Hace tres, cuatro días estaba en Argentina entrenando con mi coach [Sebastián Prieto] no más de una hora porque ya mi cuerpo no lo aguantaba más. Hoy estoy metiendo dos sesiones de entrenamiento, estoy jugando con los mejores jugadores del mundo, puedo hacer prácticas de igual a igual, tener la posibilidad de jugar un partido después de cuatro meses es positivo. Y después vienen todas las otras cosas, de cómo puedo sentirme, de qué tan lejos está mi cuerpo del primer nivel. Estar acá me acerca al objetivo, que es terminar la etapa de recuperación y rehabilitación para encarar los entrenamientos fuertes y sentirme en condiciones de pelear cualquier torneo", dijo el campeón del US Open 2009.

Del Potro en Delray Beach, un torneo especial en su calendario Crédito: Marco Perretta / Phemon

Delray Beach no es un torneo más para Del Potro. El certamen sobre cemento que se juega en el condado de Palm Beach, a aproximadamente una hora en auto por la Interestatal 95 desde Brickell (barrio en el que suele vivir el tandilense cuando se encuentra en Miami), posee una conexión emocional muy fuerte con el tenista de 30 años. El 27 de febrero de 2011, Del Potro ganó el torneo tras derrotar por 6-4 y 6-4 al serbio Janko Tipsarevic. El título representó su primer campeonato luego de vivir la pesadilla de la cirugía en la mano derecha. En la celebración, el tandilense se besó la muñeca derecha seis veces y se dirigió corriendo a abrazar a Franco Davin y Martiniano Orazi, por entonces su entrenador y el preparador físico.

En 2016, asimismo, Delray Beach también se ganó un lugar en el corazón de Del Potro: luego de las tres cirugías de muñeca izquierda y de haber estado cerca del retiro, reapareció allí el 16 de febrero, siendo 1042º, en el horario central frente al estadounidense Denis Kudla. Volvió a competir luego de 327 días.

Este año, Del Potro es el primer favorito. Si supera a Nishioka, en la 2ª ronda lo espera el ganador de Reilly Opelka (56º; EE.UU.) vs. Tennys Sandgren (79º; EE.UU.). Otro local, Taylor Fritz (42º) podría ser el potencial rival del argentino en los cuartos de final. En las semifinales, Del Potro se cruzaría con Steve Johnson (34º; EE.UU.) o Nick Kyrgios (64º; Australia). La definición podría ser ante los locales John Isner (9º; 2do favorito) o Frances Tiafoe (29º).

"Con mis muñecas siempre dije que estuve cerca de retirarme, porque no le encontraba la solución, no podía jugar. Esa fue la diferencia con esta lesión, que no se me cruzó dejar de jugar. Sí he pensado: ¿Por qué otra vez a mí?. En mi mejor momento tuve esa mala suerte de resbalarme, caerme y que se me fracturara la rótula; pero estas cosas pasan, hay que pensar en todo lo bueno que me ha tocado vivir y que sea una piedra más en el camino para saltar. Sé lo difícil que es mantener el buen nivel, sé lo bueno que son los otros jugadores y lo mucho que cuesta conseguir grandes cosas. Todavía tengo esas ganas de volver a intentarlo", explicó Del Potro, que suele tener un gran apoyo del público latino en Delray Beach.

¿Cuál es la meta de Del Potro para esta temporada? Él la comentó: "El ranking era importante hasta que me pasó lo de la rodilla. Había llegado al número 3 y tenía muchas chances en los torneos de China, en los indoors de fin de año, más el Masters de Londres; podía haber acabado 3 o 2, y en el Abierto de Australia pelear por los primeros lugares. Lamentablemente eso no me pudo pasar y ahora es como que el ranking lo dejo un poco al costado. Hoy no estoy en las mejores condiciones y defiendo muchos puntos del año pasado, con lo cual lo lógico sería no poder repetirlo, pero tengo que ir pasando lo antes posible este proceso, sentirme recuperado. Tampoco estoy tan desesperado. El estado de mi rodilla me lo va marcando el tiempo, contra eso no puedo hacer nada. Y si bien va a buen ritmo, me gustaría que fuera mucho más rápido".

Del Potro finalizó 2018 en el top 5 por tercera vez en su carrera (terminó 5º en 2009 y 2013). Hoy tiene 5060 puntos y deberá defender más de la mitad (2760) en el primer semestre. Los más importantes, 500 del trofeo de Acapulco, 1000 del título en Indian Wells, 360 de las semifinales de Miami, 180 de los 8vos de final de Madrid y Roma, y 720 de las semifinales de Roland Garros.

Del Potro y un nuevo regreso en una carrera llena de capítulos de resiliencia.