Netflix canceló Jessica Jones y The Punisher

Jon Bernthal fue la versión definitiva de Punisher Crédito: Archivo

Martín Fernández Cruz 19 de febrero de 2019 • 00:39

Como era de esperar, Netflix dio de baja las últimas dos propuestas de Marvel que habían evitado hasta el momento la cancelación: Jessica Jones y Punisher. De ese modo de un total de seis series, contando esas dos más Daredevil , Luke Cage , Iron Fist y The Defenders , el popular servicio streaming ya no seguirá adelante con ninguna de las ficciones ancladas en el universo de Marvel.

En la lista de pendientes queda entonces solo el estreno del tercer año de Jessica Jones, que ya fue grabado y será lanzado en los próximos meses. Con esa temporada Netflix y Marvel habrán finalizado su sociedad con respecto a la producción de nuevo material.

A través de un comunicado publicado en Deadline, Netflix agradeció al equipo de Punisher y muy especialmente a su coordinador general, Steve Lightfoot. Lo mismo hicieron con el elenco de Jessica Jones y su showrunner, Melissa Rosenberg. Por último y refiriéndose a sus antiguos aliados, el texto dice: "Estamos muy agradecidos con Marvel por estos cinco años de fructífera sociedad y gracias a los apasionados fans que siguieron estas series desde su principio". En el cierre, resaltan que estarán orgullosos de exhibirlas "en los próximos años venideros" (señal que de alguna manera, Netflix aún es parcialmente dueña de esas licencias).

Por su parte, Jeph Loeb, uno de los mayores responsables en la producción de ese paquete de ficciones, emitió también un comunicado en el que destacó el enorme trabajo que supuso producir seis títulos ambientados en un mismo universo, y que entre todos alcanzaron la asombrosa cantidad de 161 episodios. En el final, el texto asegura: "Y como dijo una vez el padre de Matt Murdock: El valor de un hombre no se mide en la forma en la que cae sobre la lona, sino en cómo se levanta. ¡Esta historia continuará!". Con esa frase final, Loeb le devolvió las esperanzas a los fans de que no todo está perdido.

La tercera temporada de Daredevil, fue elogiada por crítica y público. Crédito: gentileza Netflix

Ahí es donde entra en juego el contenido streaming que Disney está preparando y que será lanzado en el transcurso de este año. Ese servicio contará no solo con productos vinculados a Mickey Mouse, sino también a otras franquicias que son propiedad de la empresa, como Star Wars o la mencionada Marvel. Allí se estrenarán The Mandalorian y una precuela de Rogue One, ambas correspondientes a la saga creada por George Lucas. Con respecto a los superhéroes, se confirmó que habrá cuatro series animadas cuyos protagonistas aún no fueron revelados. Otros dos títulos de acción real están en pre producción, uno centrado en Loki y otro en Visión y la Bruja escarlata.

Queda entonces el interrogante sobre si alguno de los personajes de Marvel en Netlix podrá desembarcar con nuevas temporadas en la plataforma de Disney, o si The Defenders y el resto de esas sagas pasarán a engrosar la lista de inmerecidas cancelaciones en la historia de la televisión.