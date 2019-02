Guillermo Andino debutó como conductor de Intratables: "Yo soy antigrieta"

Guillermo Andino Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de febrero de 2019 • 00:21

Desde la partida de Santiago del Moro, Intratables se quedó sin su anfitrión histórico. De ese modo, en América comenzaron a barajar posibles reemplazos, y el programa entró en un período de transición en el que Pablo Vilouta tomó el volante como conductor temporario. Y el lunes por la noche llegó a ese lugar una de las caras más importantes del canal: Guillermo Andino . El periodista que desde hace varios años es emblema del noticiero en América, aceptó el desafío de asumir el rol de conductor durante diez días. Hasta el primero de marzo, él será el anfitrión que le ceda luego la antorcha a quien deberá asumir ese rol de manera definitiva.

En el debut del ciclo, Andino tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento por haber sido elegido para dicho lugar: "Cuando me lo ofrecieron pensé que era una cámara oculta, porque cuando le pregunto a nuestra benemérita Liliana Parodi cómo es la cosa, me dice: Tenés un productor de primera al que le dicen el mudo, y yo que no escucho bien por la cucaracha, no hacemos uno. Y encima cuando me voy a fijar, tenía el escudo de Independiente. Siguiente pregunta a Liliana es cuándo arranco, y me dice que el lunes 18 de febrero, el día en el que Racing se juega la punta, ¡y yo vine a hacer Intratables, pero está bien porque me encanta estar acá! Y seguí pensando que era una jodita, y dije: Ahora viene el Oso Arturo, pero en vez de él vino Liliana Parodi".

En diálogo con la gerente de programación del canal, ella contó cómo conoció a Andino: "Nos conocimos en Movete, vos hacías unos flashes, y un día llegaste tarde. Y me enojé muchísimo, y él dijo de mí: Ni mi mamá me gritó como esta mujer, y yo dije: ¡ Qué horror! Y después vos fuiste la persona que más me halagó y más me agradeció en mi carrera".

Luego de esas palabras, el conductor saludó a todos los columnistas del programa, y bromeó con Brancatelli con respecto a algunas posibles diferencias. Y si bien el panelista le dijo entre risas: "No somos enemigos", Guillermo aclaró: "Yo soy antigrieta, desde ya les quiero avisar a todos ustedes".

A partir de ahí, el periodista condujo con total soltura y mostró un gran desempeño en su papel. Sobre el final y buscando descontracturar el tono del programa, hasta se dio el gusto de improvisar unos pasos de tango con Mora Godoy, que había sido invitada al piso. De esa manera, Andino obtuvo un muy buen debut al frente de Intratables, el clásico de las noches en América.