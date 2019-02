La reacción de Charlotte Caniggia ante el gol de su papá a Brasil en Italia 90

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Charlotte Caniggia

19 de febrero de 2019 • 00:57

En su programa de los domingos, a Luis Novaresio le gusta charlar con sus invitados y llevarlos a recorrer distintos momentos que puedan resultarles significativos. Por ese motivo cuando recibió a Charlotte Caniggia en Debo decir, el periodista la invitó a ver un momento clave en la historia de la Argentina en los mundiales, aquel en el que Claudio Caniggia le hizo un gol a Brasil en Italia 90.

En la sección denominada Espejo íntimo, Novaresio le preguntó qué sentía al ver la hazaña futbolística de su padre. "¿Tu viejo nunca te contó qué era esto?", le preguntó Luis a su invitada, y ella respondió: "Sí, he visto algunos videos, no sé cuáles, este ya lo vi". Con un futbolero como Marcelo Zlotogwiazda en piso, Luis le consultó qué representaba ese gol para un amante del deporte, y él expresó: "Una alegría tremenda, además un partido en el que Argentina se había comido un baile de aquellos".

Nuevamente dándole la palabra a Charlotte, el conductor le consultó: "¿Pensás en tu viejo y en qué pensás, qué es él para vos?". Y ella, muy honesta, dijo: "A mi papá lo veo como a mi papá, no lo veo como una estrella. Es mi papá. Somos una refamilia nosotros. Él me enseñó a ser humilde, aunque la gente cree que no soy humilde, lo soy".