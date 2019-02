Qué dijo Chacho Coudet tras el escándalo con Ricardo Centurión

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Racing necesitaba ganar y cumplió con su objetivo. Tras el cachetazo que recibió en la derrota con River (2-0), el paso ante Godoy Cruz era determinante. Cumplió la Academia con un contundente 3-0 para no perderle pisada a Defensa y Justicia, que se mantiene firme en la cima de la Superliga. Pero no sólo el éxito ocupaba en Avellaneda, sino que también la atención estaba puesta en Eduardo Coudet y su postura por el escándalo con Ricardo Centurión en el Monumental. El empujón del futbolista sobre el entrenador se adueñó de la escena hace una semana y el entrenador, ayer tras la victoria ante los mendocinos recurrió a la cautela aunque ya había sido claro en Brasil con su mensaje: "Hay que tener un respeto hacia la historia de Racing. Nadie ni nada está por encima".

Anoche, en el Cilindro de Avellaneda, definió su postura eludiendo la controversia por el caso Centurión, se mantiene en el libreto que ensayó tras el empate 1-1 con Corinthians, en San Pablo. Lo que parece hablar por el entrenador es la reacción del resto del grupo de la Academia. Es que Lisandro López no dudó en buscar y abrazar al técnico de Racing tras su primer gol ante Godoy Cruz. "¿El abrazo con Licha? Estamos bien, estamos muy bien. Vamos a ir hasta el final", dijo el DT. Y agregó: "A mí no me tienen por qué apoyar. Me apoyan todos los días, se brindan todos los días y vamos a pelear".

Cuando volvieron a preguntarle por el tema Centurión que fue separado del plantel, Chacho Coudet se mantuvo en su discurso: "No hablo de cuestiones individuales. Intento tomar las mejores determinaciones para el equipo". Lejos estuvo de contestar, incluso, a lo que pareció una agresión de Gustavo Bou , amigo de Centurión, ya que el ex delantero de Racing publicó en su historia de Instagram: "Chacho frío". Después el futbolista pidió disculpas y dijo que fue un error de tipeo y había querido poner "Cacho frío".

La Academia y su entrenador sólo están concentrados en lo que tienen por delante: el clásico con Independiente, en sábado próximo. Una gran prueba de fuego, muy por encima de alguna diferencia con Centurión, que ni se concentró con la reserva de Racing.