19 de febrero de 2019

Recorrieron el mundo las imágenes de Wanda Nara, quebrada por la difícil situación que vive su pareja Mauro Icardi en Inter: lleva dos partidos sin jugar y le quitaron la cinta de capitán. La argentina que representa al futbolista rompió en llanto en el programa Tiki Taka, de la TV italiana, porque el futbolista está muy angustiado por este momento que le toca vivir.

Sin embargo, el ex agente de Icardi, Abián Morano, no parece estar muy conmovido por las lágrimas de Wanda. En una entrevista con Marca dejó en claro qué piensa sobre este tema: "Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacarse por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionado su futuro".

El empresario, que representó a Icardi hasta finales de 2015, fue contundente en cada una de sus reflexiones. Cuando lo consultaron acerca de una posible llegada del delantero a Real Madrid , Morano no tuvo dudas en decir: "Es un gran 9. Tiene gol y aporta mucho al ataque, pero su entorno y la gestión de su carrera es muy incompatible con un club y un vestuario como el Real Madrid".

Fuente: LA NACION - Crédito: Imágen de TV

También habló acerca del final de su relación con Icardi y el empresario explicó: "Creo que mi influencia en su carrera, incluidas la gestión de la parte económica y de marketing, era incompatible con el rumbo que está desarrollando actualmente su pareja".

La crudeza con la que habló el empresario (que comenzó a trabajar con Icardi cuando el argentino tenía 13 años) respecto del delantero y de su mujer Wanda Nara, resultó sorprendente: "Creo que su entorno ha perdido la visión de la realidad y Mauro, el control de su carrera", finalizó Morano.