Macri les prometió igualdad de oportunidades a los empresarios indios

BOMBAY.- Si Nueva Delhi estuvo enfocado en lo político, en esta ciudad el presidente Mauricio Macri se dedicó a un objetivo: seducir a los empresarios más importantes de la India para que inviertan en la Argentina.

Macri participó de un foro de negocios y después mantuvo un almuerzo con los 15 empresarios más importantes del país, entre ellos los presidentes de Tata, UPL y Godrej. El Presidente les enumeró las oportunidades que presentaba la Argentina, como con el litio, en Vaca Muerta, cueros y alimentos.

Quiero invitarlos a que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países Mauricio Macri

"Quiero invitarlos a que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países. Tenemos una excelente relación con la India y compartimos el entusiasmo por fortalecer los vínculos económicos en sectores de interés común", les dijo Macri, mientras degustaban una sopa de espárragos, como entrada y comieron pollo o pescado a elección. El vino, un clásico nacional, Trapiche malbec.

En el intercambio con los líderes de las principales firmas del gigante asiático, el jefe del Estado respondió sus preguntas, despejó dudas y los instó a realizar nuevos negocios en el país. Además, los invitó a conocer la Argentina, les dijo que pueden confiar en que las empresas iban a ser tratadas con respeto y que tendrían igualdad de oportunidades.

Foro de negocios

Antes, ante una sala colmada, Macri abrió el foro de negocios. "Vemos en India un socio para el futuro. Por eso en esta visita me acompaña una importante misión de pequeñas y medianas empresas que representan a once provincias de la Argentina", enfatizó el Presidente.

En la presentación, que escucharon atentamente 320 personas, el jefe del Estado describió que hace tres años la Argentina "comenzó una etapa de transformación, integrándose al mundo de forma inteligente, pragmática y flexible".

Vemos en India un socio para el futuro Mauricio Macri

Y agregó: "Como nunca antes en la historia de nuestro país, logramos un nivel de respaldo y apoyo de la comunidad internacional que realmente nos confirma que estamos en el camino correcto. Me encanta encontrar tantas empresas participando, es una gran oportunidad".

Macri, que estuvo acompañado por el resto de la comitiva, señaló que "el crecimiento poblacional, demográfico y económico de la India y la capacidad de la Argentina para producir alimentos y energía proyectan una gran complementación de nuestras economías".

Además, contó detalles y resaltó el encuentro que tuvo con el primer ministro Narendra Modi. "Fue una reunión muy productiva", dijo y remarcó que el hecho de haberse reunido en cinco oportunidades con Modi en los últimos años, "demuestra no sólo una química, sino el afecto que existe entre nuestros pueblos y la misma visión que compartimos sobre la enorme potencialidad conjunta".

Las reuniones con Modi demuestran no sólo una química, sino el afecto que existe entre nuestros pueblos Mauricio Macri

Para que no haya dudas, Macri fue claro sobre el lugar que pretende darle a la India como socio estratégico de la Argentina. "Vemos en India un socio para el futuro. Por eso en esta visita me acompaña una importante misión de pequeñas y medianas empresas que representan a once provincias de la Argentina", manifestó el Presidente.

Tras la presentación, el Presidente se comunicó por teléfono con el activista indio por los derechos de los niños y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014, Kailash Satyarthi, con quien habló sobre el impulso de la ley internacional contra el abuso sexual infantil y pornografía en la red. Por la tarde, Macri y el resto de la comitiva viajaron rumbo a Vietnam, donde mañana comenzará su visita oficial.