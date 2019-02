Sol Pérez se cansó de la pelea con Javier Milei y abandonó un programa

La discusión tuvo lugar en Gente opinando, el ciclo que conduce el Pollo Álvarez, a raíz de un debate sobre la pobreza y el rol del Estado. Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de febrero de 2019 • 10:16

De visita en el piso de Gente opinando Sol Pérez tuvo una acalorada discusión con el economista Javier Milei sobre la situación socio-económica de la Argentina.

Luego de que Milei le dijera a Sol que no estaba capacitada para opinar sobre ciertos temas, ella le respondió. "Te crees más que el resto. ¿No estoy preparada para discutir?", le preguntó. "No abrís la cabeza. No entendés porque no escuchás", continuó el economista. "Abro la cabeza, pero también miro a la gente que tiene hambre", disparó la oriunda de José León Suárez, quien profundizó en la necesidad de un Estado presente.

La estudiante de Derecho le insistía a Milei en que, a pesar de no estar especializada en el tema, podía pensar la realidad del país y opinar como ciudadana desde su preocupación por el crecimiento de la pobreza. "Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso lo que no te das cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley y del robo", le respondió el economista.

Cuando el panelista David Kavlin respaldó a Milei y desacreditó a Sol, la vedette de Nuevamente juntos decidió retirarse del programa. "Es un horror esto. Prefiero ir a mi casa. Me voy para que compartan la mesa con gente capacitada como ellos", dijo antes de irse.

Pérez se mantuvo detrás de cámara junto a productores del ciclo y fue invitada a reincorporarse para el final de la trasmisión. En los minutos finales del programa, el Pollo Álvarez , conductor del ciclo, se refirió al mal momento y pidió disculpas por la manera en la que trataron un tema tan delicado. "Me siento totalmente avergonzado. Somos un asco", sentenció.