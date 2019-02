Wanda Nara y una imagen que disparó rumores de crisis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de febrero de 2019 • 11:27

La novela de Wanda Nara sumó un nuevo y enigmático episodio. Luego de que la mediática y representante de Mauro Icardi hablara con franca angustia sobre el tenso momento que atraviesa su marido en el Inter, posteó un particular video que muchos leyeron como una crisis en la pareja.

En su cuenta de Instagram, Wanda subió a sus historias un clip en el que se puede apreciar en el fuego dos fotos en la que se encuentra junto a su marido. Las imágenes que arden las había subido Nara el primero de enero último, deseándole a sus fans un feliz año nuevo. Pero además usó esas fotos, ahora con forma de corazón, para los souvenirs del cumpleaños de Icardi.

Hoy, martes, Icardi está festejando sus 26 años y este breve video de su esposa llega en medio de un difícil momento profesional. Autoridades del Inter insisten en que Wanda es demasiado agresiva a la hora de negociar los contratos de su marido y no cede en ninguna de sus exigencias. Así se fue tensando considerablemente la relación del futbolista con el club, quienes decidieron multar simbólicamente al delantero quitándole la capitanía del equipo, y otorgándosela a Samir Handanovic, el arquero. En tanto, el jugador no participó de los últimos dos partidos oficialmente debido a una inflamación en la rodilla derecha.

Por otra parte, algunas opiniones de Wanda sobre los compañeros de su marido afectaron negativamente el clima del vestuario y le significaron al delantero algunas fricciones. Un ejemplo de esto es que cuando se anunció el cambio de capitanía, el volante del Inter, Marcelo Brozovic, le dio un like a la noticia en redes sociales.

Si bien de momento no hay información que confirme la salida de Icardi del Inter, los rumores no cesan. Y aunque el futbolista subió hace varias horas una foto junto a Wanda en señal de que la paz existe en la pareja, los conflictos con su club y el misterioso video de su esposa podrían dar cuenta que Mauro no está atravesando el mejor de sus momentos.