Lousteau: "No debería haber miedo a competir en las PASO"

Invitado a la gira por Asia, el exembajador en Washington evita definiciones sobre una posible candidatura presidencial y reclama más protagonismo para la UCR en Cambiemos

NUEVA DELHI.- El destino hizo que su nombre ocupe un lugar central en la discusión electoral justo cuando acompaña a la persona que podría enfrentar en agosto en las primarias. Pero no es tiempo de definiciones, sino de "diagnósticos", dice escurridizo Martín Lousteau . No será aquí, en la India , que el diputado nacional defina si finalmente se lanza como precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical ( UCR ), algo que busca buena parte de los dirigentes del partido centenario.

Sin jugar a fondo, Lousteau deja en claro las diferencias con el macrismo y, a modo de provocación, deja instalado el reto. "No debería haber miedo a competir en las PASO", dice el exministro de Economía. En una entrevista con LA NACION, Lousteau, que acompaña al Presidente como parte de la comitiva oficial en la gira por Asia, se presenta como un "pariente cercano" de Pro , espacio al que le reclama mayor apertura y le deja una advertencia: "Hay un espacio muy grande que merece tener representatividad dentro de Cambiemos".

-¿Le sorprende que lo mencionen como posible candidato a presidente?

-En la Argentina hay un montón de candidatos.

-Lo que hay son precandidatos autoproclamados. En este caso lo impulsa el radicalismo...

-Me parece todo muy prematuro hablar de eso. Hay una perversión en general en los años electorales de querer discutir el final de la película antes que las primeras escenas. Lo primero que tenemos que hacer adentro del radicalismo, en todo caso, es tener un diagnóstico sobre lo que pasa y manifestarlo. Sin eso, el resto no tiene sentido.

-La UCR volvió a instalar su nombre tras el triunfo de Daniel Kroneberger en las PASO de La Pampa . ¿Eso qué representa?

-Lo de la Pampa demuestra que siempre es bueno que haya PASO. Y lo segundo es que hay muchos lugares del país, en gran parte de la sociedad, que piensa distinto que Pro. Entonces, es bueno que en una coalición que tiene distintas partes se le permita a la sociedad manifestar los matices que lo atraen más.

- Alfredo Cornejo , presidente de la UCR, y un sector del radicalismo lo impulsan como candidato a presidente. ¿Jugaría en las PASO?

-Insisto: creo que el radicalismo lo primero que tiene que tener es un diagnóstico. Y eso proponérselo a la sociedad. No hay que elegir solamente jugar cuando aparece una oportunidad. A veces en la política es mejor sostener las convicciones y perder. A veces en la política hay que estar en el lugar equivocado. Pero hay un espacio muy grande que merece tener representatividad dentro de una coalición.

-¿Sugiere que si Macri no permite la interna el radicalismo debería competir por afuera?

-No. Le estoy proponiendo que tenga un debate más profundo de cuál es la mejor contribución que puede hacer el partido dentro de una coalición.

-Usted plantea una amplitud que la Casa Rosada parece no compartir. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados , Emilio Monzó , ya avisó que no sigue. ¿Cree que el Gobierno tiene que ampliar su base de sustentación?

-No tengo dudas. Es algo que ya lo he dicho, como alguien que está afuera, como un pariente cercano que no quiere que se vuelva al pasado. La amplitud te permite una mayor estabilidad. Emilio [Monzó] tiene una frase que me gusta mucho: "La política es el arte de entender las necesidades del otro, porque las propias ya las sabés". Y tiene razón: si te encerrás no lo lográs.

-¿Cree que Macri se está cerrando?

-Cuando el macrismo tiene supremacía no se anima a discutir de cara a la gente. Y si no hay discusión pública, es difícil estar en el mismo lugar. A mí me han convocado en su momento como embajador, y de vez en cuando me consultan sobre cuál es la visión sobre los problemas que son propios de mi especialidad. Veo consulta, pero noto que antes era una coalición que tenía por lo menos la intención y la capacidad de convocar a otros. Y últimamente veo que está siendo reactivo con aquellos que estuvieron más cerca desde el principio. Es muy llamativo.

-¿Cómo calificaría al gobierno de Macri?

-Creo que el gran desafío que tenía y sigue teniendo era eliminar la posibilidad de caer en un populismo. Lo segundo era institucionalizar Cambiemos , como figura definitiva de la Argentina . Porque si hay un actor que le puede ganar al peronismo, lo obliga a tener una propuesta y no esperar una crisis. Eso modificaría sustancialmente cómo funciona el sistema político. Ese era un deber.

-¿Se cumplieron esos desafíos?

-Bueno ahí tenemos un gran signo de interrogación. Todavía estamos discutiendo el pasado y con la expresidenta. Por eso creo que le faltan cosas muy importantes a este mandato.

-Hay quienes aseguran que una eventual interna debilitaría a Macri y podría beneficiar al kirchnerismo. ¿Coincide?

-A mí me llama la atención esto que escucho a veces. Lo mismo cuando esboza la iniciativa de eliminar las PASO un gobierno que llegó al poder gracias a las primarias. Lo segundo que me llama la atención es el temor al veredicto de la gente. No importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir en las PASO. Es raro que alguien diga que para ganar necesita que nadie lo desafíe antes, ¿no?