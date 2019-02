Tres premios para cineastas argentinos en el Festival de Berlín

Santiago Loza y sus dos premios Teddy por Breve historia del planeta verde

Diego Batlle SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de febrero de 2019 • 10:38

La 69ª edición del Festival de Berlín terminó ayer con un balance muy positivo para el cine argentino. A pesar de haber contado con una delegación escasa en comparación con la de años anteriores, la producción nacional se llevó tres premios muy prestigiosos: en el terreno de los cortos, Manuel Abramovich ganó el Oso de Plata por Blue Boy, mientras que Santiago Loza obtuvo dos Teddy por su largometraje Breve historia del planeta verde. Ambas películas tienen algo en común: retratan temáticas sexuales sin prejuicios ni hipocresías. El director de Solar, Soldado y Años luz muestra durante los 19 minutos de Blue Boy a siete trabajadores sexuales rumanos radicados en Berlín que escuchan y reaccionan ante grabaciones de sus propias experiencias. Por su parte, Breve historia del planeta verde narra las desventuras de sus tres protagonistas (Romina Escobar, Paula Grinszpan y Luis Soda) en una propuesta que combina personajes trans, espíritu de cine clase B y hasta presencia extraterrestre.

Tras recibir los dos Teddy -premio que celebra al cine queer a partir de temáticas ligadas al colectivo LGBTQI-, el director de Los labios, La Paz y Malambo: El hombre bueno, visiblemente emocionado, indicó que "esta película habla de mi identidad y por eso es el premio más importante de mi carrera. Romina Escobar -la protagonista- recibió en Berlín un infinito amor como nunca lo tuvo en su vida. Son tiempos muy difíciles en la Argentina y en Brasil para el colectivo trans. Por eso, más que nunca decimos que nadie le suelte la mano a otro. El film es sobre la amistad de gente que se siente diferente. Mis amigos me salvaron la vida, para ellos y con ellos hice la película. Yo soy de su planeta. Los amo".

La cosecha latinoamericana en los Teddy se completó con el triunfo en el ámbito de los documentales de Lemebel, producción chileno-colombiana dirigida por Joanna Reposi sobre la figura del escritor, artista plástico y activista Pedro Lemebel (1952-2015). Por su parte, el jurado oficial presidido por la actriz francesa Juliette Binoche e integrado -entre otros- por el director Sebastián Lelio ( Una mujer fantástica, Gloria) reconoció con el Oso de Oro a Synonymes, mirada incómoda y poco complaciente del israelí Nadav Lapid sobre las vivencias de un inmigrante en París; el Gran Premio fue para Grâce à Dieu, film de François Ozon sobre la pedofilia en la Iglesia que la Justicia francesa acaba de autorizar para su estreno comercial en los cines de ese país mañana, luego de una fuerte controversia; el de Mejor Dirección recayó en la alemana Angela Schanelec por I Was at Home, But; y los dos de interpretación fueron para la actriz Yong Mei y para el actor Wang Jingchun por sus trabajos en el elogiado melodrama chino So Long, My Son, de Wang Xiaoshuai.

Con el festival concluyó también la larga gestión al frente de la Berlinale de Dieter Kosslick, quien había sido designado en 2001. Para la 70ª edición asumirá en su reemplazo a mitad de año el italiano Carlo Chatrian, de excelente gestión en la muestra suiza de Locarno.