Di María no tuvo un buen paso por Manchester United Fuente: AFP

De los cuatro pasos que Angel Di María dio en el fútbol europeo a lo largo de su carrera, solo uno fue en falso. Tiempo atrás conquistó tres títulos locales en Benfica y seis en Real Madrid, entre ellos la Champions League 2013/14. Hoy acumula 11 trofeos locales con Paris Saint-Germain , club en el que juega desde 2015 y es respetado y adorado por los hinchas. Pero la cuenta pendiente fue su período en Manchester United en la temporada 2014/15: el club inglés pagó alrededor de 99 millones de dólares por el argentino, que firmó un contrato por cinco años y terminó jugando solo una temporada.

Su reciente regreso a Old Trafford confirmó que su fallida historia en la Premier League dejó un mal recuerdo con los hinchas del United: el martes pasado, Di María regresó para jugar con PSG por los octavos de final de la Champions League y fue abucheado y reprobado por los hinchas. Pero el volante argentino repartió lo mejor de su repertorio, fue la figura y brindó dos asistencias para el triunfo 2-0 del equipo parisino.

Ayer, en una entrevista con ESPN Redes, el rosarino recordó el por qué de su mala experiencia en Manchester United, club en el que acumuló cuatro goles en 32 partidos y del que se fue tan solo un año después de llegar. "En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleás, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma la relación y el técnico decide si jugás o no. Y al no jugar, te mata también", contó Di María.

Di María solo jugó 32 partidos en Manchester United, convirtió cuatro goles y no fue campeón Fuente: Archivo

¿Por qué se peleó con el holandés Louis van Gaal , DT en aquel entonces? "Qué se yo (risas). Es difícil a veces. Había muchos momentos en las que perdía pelotas y eran cosas que me mostraba. Y en todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas... y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema", recordó el Fideo, y agregó que el rápido cambio de aire lo terminó potenciando.

"La llegada a PSG me ayudó. El técnico me dio la posibilidad de hablar, me dijo que iba a contar conmigo y ahí la confianza ya es otra. Uno se siente mucho más tranquilo y confianza para poder jugar", recordó Di María, quien fue recibido en Francia por Laurent Blanc, entrenador de PSG entre 2013 y 2016. Aquel primer año en el equipo francés, que pagó alrededor de 63 millones de euros por su pase, el argentino consiguió 15 goles en 47 encuentros y conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia.