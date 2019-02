El músico británico criticó un concierto humanitario que se va a realizar en Colombia para ayudar a Venezuela y dijo que en ese país "no hay dictadura, ni asesinatos" Fuente: AFP

Roger Waters se ganó una fila de enemigos cuando defendió al gobierno de Nicolás Maduro , a principios de febrero. Pero al bajista británico y exmiembro del grupo Pink Floyd no parece importarle las críticas. Ayer envió un nuevo mensaje sobre la situación de Venezuela, esta vez para criticar un concierto de ayuda humanitaria que se realizará en Cúcuta, Colombia, el próximo viernes, y afirmó que en Venezuela "no hay una dictadura".

En un video compartido en Twitter, Waters se refirió a Richard Branson, el magnate dueño de Virgin que financia el concierto Venezuela Aid Live. Según Waters, "Branson está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela".

El músico agregó: "Tengo amigos en Caracas y me confirman que no hay guerra civil ni violencia ni asesinatos, no hay señales de esta supuesta dictadura, ni encarcelamiento masivo de opositores ni eliminación de la prensa. Nada de eso está sucediendo aunque es la historia que nos están vendiendo al resto del mundo. Así que lo único que debemos hacer es apartarnos de todo esto que nos están imponiendo, particularmente Richard Branson".

Luego Waters, le dejó un mensaje al músico británico Peter Gabriel, que participará del concierto de ayuda humanitaria. "Peter Gabriel, amigo mío, por favor llamame. Quiero habarte de esto porque es muy fácil ser conducido por el sendero de un jardín que termina en un cambio de régimen", dijo.

El músico finalizó su mensaje diciendo: "¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak, o Siria o Libia? Yo no quiero eso, y eso tampoco es lo que quiere el pueblo venezolano".