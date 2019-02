Ren Zhengfei, dueño de Huawei: "Estados Unidos no podrá aplastarnos"

Ren Zhengfei, fundador de Huawei, en el Foro Económico Mundial de 2015 Fuente: AFP

"Si las luces se apagan en el oeste, el este todavía brillará". Ren Zhengfei, conocido por su secretismo y reserva, se muestra confiado - incluso un poco presumido- al hablar sobre el futuro de su empresa. En entrevista exclusiva con la BBC en Londres, el fundador y dueño de Huawei subrayó que de ninguna manera Estados Unidos podrá aplastar la compañía.

A finales de enero, las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Huawei y Meng Wanzhou, hija de Ren y directora financiera de la empresa, que incluyen lavado de dinero, fraude bancario y robo de secretos comerciales. Huawei niega las acusaciones.

Ren restó importancia a la presión de Estados Unidos. "De ninguna manera Estados Unidos podrá aplastarnos", dijo. "El mundo no nos puede dejar, porque somos más avanzados".

Ren admitió que la potencial pérdida de negocio puede tener un impacto significativo en su empresa. "Si EE.UU. persuade a más países para que temporalmente no usen nuestros servicios, podemos reducir un poco la actividad, hacernos más pequeños", indicó.

Sobre la presión de Estados Unidos

La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, recomendó a a sus socios internacionales que no usen la tecnología de Huawei. Pompeo advirtió que, si lo hacen, para Washington será más difícil "asociarse con ellos".

Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. ya han prohibido o bloqueado a Huawei para que no suministre equipamiento para sus futuras redes móviles de quinta generación (5G), mientras Canadá está revisando si los productos de la compañía suponen una seria amenaza de seguridad.

En ese sentido, Ren comentó: "Si las luces se apagan en el oeste, el este todavía brillará. Y si el norte se oscurece, todavía está el sur. Estados Unidos no representa el mundo. Estados Unidos solo representa una porción del mundo".

Huawei lidera en equipamiento de infraestructura de telecomunicaciones, lo que suscita el temor de que actúe como espía del gobierno chino Fuente: Archivo

Sobre el arresto de su hija

La hija de Ren, Meng Wanzhou, fue detenida a petición de Estados Unidos el 1 de diciembre en Vancouver, Canadá, y se espera que EE.UU. pida formalmente su extradición. EE.UU, presentó en total 23 cargos contra Huawei y Meng, que están divididos en dos escritos de acusación del Departamento de Justicia estadounidense.

El primero incluye acusaciones de que Huawei escondió sus lazos empresariales con Irán, país que se encuentra bajo sanciones comerciales de EE.UU. El segundo incluye la acusación de intento de robo de secretos comerciales.

En la entrevista con la BBC, Ren se expresó claramente en contra las acusaciones de EE.UU. "En primer lugar, me opongo a lo que ha hecho EE.UU. Este tipo de acto políticamente motivado no es aceptable", sostuvo. "A Estados Unidos le gusta sancionar a los demás; en cuanto surge algún tema, utiliza estos métodos combativos".

"Nos oponemos a esto. Pero ahora que ya hemos tomado este camino, dejaremos que los tribunales lo resuelvan".

Huawei es el tercer mayor fabricante de smartphones del mundo, pero las estimaciones son que entre 2019 y 2020 podría consolidarse como segundo detrás de Samsung Fuente: Archivo

Sobre el espionaje del gobierno de China

Huawei, la empresa privada más grande de China, lleva tiempo bajo escrutinio por sus lazos con el gobierno chino. Estados Unidos y otros países han expresado preocupación ante la posibilidad de que los servicios de seguridad de China utilicen la tecnología de la compañía para labores de espionaje.

Según la legislación china, las empresas deben "apoyar, cooperar y colaborar con el trabajo de la inteligencia nacional". Ren dijo que permitir el espionaje es un riesgo que no asumirá. "El gobierno chino ya ha dicho claramente que no instalará ninguna puerta trasera. Y nosotros no instalaremos puertas traseras tampoco", declaró.

"No vamos a arriesgarnos a indignar a nuestro país y nuestros usuarios en todo el mundo por algo como esto". "Nuestra empresa nunca acometerá actividades de espionaje. Si lo hiciéramos, entonces cerraríamos la compañía".