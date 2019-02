Extraño hacer nada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019 • 00:59

Nunca me siento en las primeras filas del colectivo porque si sube algún anciano o una embarazada tengo que darle mi lugar y me da fiaca pararme o desilusionarme. Pero el otro día por alguna razón lo hice. Asumo que estaba cansada. Volvía del diario y a mi lado viajaban dos chicas más jóvenes que me hicieron acordar a mi época en la facultad porque una de ellas hablaba de lo mucho que tenía que viajar para regresar a su casa. "Tomo dos colectivos", dijo y recibió por ello la mirada compasiva de su compañera, que se bajaba en la siguiente cuadra.

Por unos cuantos años, algo así como seis, desde 2003, yo caminé seiscientos metros hasta la estación de tren, viajé seis paradas, me subí a un subte y viajé otras dos hasta combinar con la línea E y bajar recién media hora después. O más tarde. Desde Lomas de Zamora hasta Caballito. Y no me molestaba. Para mí ese tiempo era una parte más del día. Lo usaba para repasar apuntes, para pensar en los temas de una monografía, para armar resúmenes, para terminar los libros de la literatura del Siglo de Oro español que tanto me costaban.

Pero no solo eso. Viajar también era tener tiempos muertos (qué horrible forma de llamar a estos momentos). Lo recordé sentada en ese colectivo, al lado de esas chicas. Recordé eso y también lo mucho que hace que no tengo uno. Porque ahora cuando estoy en un transporte público no paro: pido turnos con el médico, leo textos para el trabajo, intento calmar a una amiga en crisis, me pongo al día con mi madre o busco en internet cosas que preciso: un mueble para el baño, un departamento para vivir.

Entonces ahí, en ese colectivo que me tomé cuando salí del trabajo, miré alrededor y vi que no soy la única. Que somos todos. Que ya casi nadie viaja y no hace nada más que eso. Viajar. No. Hoy se escucha música o se dan órdenes por teléfono o se habla por chat o se organizan cenas o se charla con abogados o se dicta la agenda del día a la niñera o se reta a los hijos o se discute con la pareja.

Sentí un poco de angustia mezclada con otra cosa. Sentí en el pecho un aire frío pero dulce. Pensé que quizá era esa saudade de la que habló tanto la escritora brasileña Clarice Lispector. Sentí eso porque me acordé de que en aquellos tiempos de silencio, reparé en que las fachadas de los edificios de Buenos Aires son más lindas cuando se las mira desde abajo hacia arriba, de que quienes comen pancho en la estación de Constitución no siempre lo disfrutan, de que un nene tiene cara de nene esté donde esté, aunque juegue, aunque pida una moneda. Creo que en un tiempo de esos también decidí separarme, viajar sola bien lejos, arrancar otra carrera, mudarme a la ciudad.

Extraño el ocio obligado. Extraño cantar una canción, la que sea, solo con la mente y mirar cualquier cosa por cualquier ventana. No prestar atención. Hacer algo sin darme cuenta. Sentir el tiempo como eso, los segundos, los minutos, las horas que pasan mientras yo las veo. Extraño hacer nada.