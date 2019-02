Lollapalooza 2019: Perotá Chingó, un fenómeno hippie llega al mainstream

Perota Chingo, canción con todos Fuente: Archivo

Perotá Chingó, el grupo que se transformó en el primer caso argentino de viralización en las plataformas musicales en 2011, a partir de su himno de fogón "Ríe chinito", está en otra etapa. En marzo el grupo que lideran las cantantes y compositoras Julia Ortiz y Dolores Aguirre, formará parte de la programación de un festival mainstream como el Lollapalooza. "Vamos a mantener nuestra identidad pero tocando para gente que no podría vernos de otra forma. Queremos llamar la atención de un público que no nos vendría a ver", cuenta entusiasmada Julia Ortiz, que junto a su compañera de viaje y sus cómplices el percusionista Martín Dacosta y el fotógrafo y manager Pocho Alvarez, desarrollaron un camino paralelo en el circuito independiente, creciendo en plazas, teatros, centros culturales y teatros que se fueron llenando con esas singulares voces y ese espíritu de fogón colectivo.

Después de dos discos editados - Perotá Chingó (2013) y Aguas (2017)- el grupo está en otro viaje artístico. Estuvieron cinco días retirados del mundo en una casa en Zárate, experimentando con voces, maquinitas de ritmos, guitarras y nuevas melodías. Todo lo que hacían lo subieron a las redes para compartirlo con sus seguidores. "La idea es que la gente vea todo nuestro proceso creativo interno. Estamos armando un nuevo espectáculo y haciendo nuevas canciones. Queremos que todos los días haya material y que la gente vea lo que nos va sucediendo. La devolución de la gente te modifica y es parte de ese proceso creativo".

El ida y vuelta que se genera en los conciertos y la comunión con el público es una parte sustancial de la propuesta de Perotá Chingó. Los alcances de su música no se miden solo por la cantidad de visitas que tienen sus videos en YouTube ("Rie chinito", la canción que las hizo conocidas superó la barrera de los 20 millones de views), o por sus colaboraciones con artistas como Joss Stone, sino por sus reiterados viajes por América Latina y Europa. Son las giras lo que alimentan ese fogón colectivo, donde Dolo y Maju pueden estar cara a cara con todos aquellos que se aprendieron sus versiones de "Ando ganas", "Canción para el viento", "Oh chuva", o "Seres extraños", a la distancia.

"Estuvimos en Europa un mes y medio. Los shows en Barcelona y Madrid fueron para nosotros un disparador para todo este nuevo proceso creativo. No fue girar y tocar, sino que eso devino en todas estas ganas nuevas de hacer cosas desde la música, el arte y el vestuario", cuenta Julieta, que funciona como la contraparte urbana de Dolores, influida más por el folclore y un sonido más de raíz. De esos viajes surgieron dos nuevos videos de "Reverdecer" y "Paloma negra", que capturan ese espíritu de espontaneidad que marcó el origen de Perotá Chingó.

"Son dos de las canciones que nos gustan cantar a capella en nuestros conciertos. Se genera algo especial con esos temas. Antes del show aprovechamos la sala de entrada del Bellas Artes para grabar esos videos de una sola toma. Siempre nos gusta tener como ese registro documental que capta un instante de nuestras vidas. Esto arranca con "Ríe chinito", que fue como grabar el momento justo, el preciso instante que empezó todo".

-Desde que empezaron a tocar se visibilizaron muchas problemáticas de las mujeres en la música. ¿Cómo viven ustedes este proceso?

-Hasta ahora como mujeres no le pedimos permiso a nadie. Nosotras salimos a tocar y lo hicimos a nuestra manera. No sentí esa discriminación como mujer música, pero si veo las cosas que le pasan a otras compañeras en lugares como el Cosquín Rock. Las mujeres podríamos estar en muchos más festivales y es algo que antes no se le prestaba atención.

Perotá Chingó, modelo 2019, preparando un nuevo espectáculo Fuente: Archivo

-¿Crees que es necesaria la ley de cupo femenino en los festivales?

-Estamos jodidos con el machismo en la música y hay que generar medidas para que la mujer tenga esos lugares. Si hay que cumplir con un cupo eso va a permitir el cambio. Hoy se necesita la ley para que el machista tenga que contratar a la mujer. Después veremos si esa persona cambia su mentalidad y va en un proceso de deconstrucción. Me gustaría que el cupo sea para todes.

-Siendo líderes de un proyecto femenino se transformaron también en una referencia de la diversidad

-Siempre fuimos inclusivas. Representamos esa diversidad porque somos honestas y no nos metimos en una casilla o etiqueta. Somos dos mujeres cero estereotipadas. Eso llamó la atención. No somos las chicas que salen vestidas para que a los hombres les guste lo que hacemos. Salimos desde la sinceridad absoluta. Fuimos mutando mucho en ocho años, desde físicamente hasta lo que pensamos de la música. Yo salí a tocar embarazada con una panza de siete meses. Nos salimos de los canones de "la mujer". Ahora somos estas, dos chicas que le pasan un montón de cosas al frente de una banda.

-¿Cómo viven esta etapa de revolución feminista?

-Tenemos ganas este año de encarar un feminismo desde otro lado, que sea inclusivo y no avance solo, sino en el que todos podamos crecer y trabajar juntos: hombres, trans, lesbianas y gays. Que todos puedan encarar un proyecto desde la libertad y elección de género. Nuestro feminismo pasa por ese lado, donde estemos todes juntes y no nosotras solas.