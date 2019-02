Wenger y Mourinho siempre mantuvieron una tensa relación en el campo de juego Fuente: Reuters

La actual temporada es la primera en la que el fútbol no tiene a Arsene Wenger en actividad desde su inicio como entrenador en 1984. Luego de 34 años de carrera y 21 títulos entre sus pasos por Nancy y Mónaco de Francia, Nagoya Grampus de Japón y Arsenal de Inglaterra , el técnico francés se encuentra actualmente en una etapa de descanso y es una incógnita si volverá a trabajar en el mundo del fútbol. Pero, mientras tanto, continúa siendo una referencia para el deporte mundial: ayer fue galardonado con el premio a la trayectoria en los Laureus World Sport Awards que se entregaron en Mónaco.

Pero en la gala hubo una sorpresa más que particular. Cuando proyectaron una serie de videos de personalidades del fútbol hablando sobre Wenger, apareció José Mourinho , con quien forjó una histórica rivalidad en la Premier League , especialmente cuando el portugués dirigía en Chelsea (2004-2008 y 2013-2016) y se enfrentaba con Arsenal, institución en la que el DT francés estuvo 22 años (1996-2018).

Mourinho estuvo invicto frente a Wenger en los primeros 13 enfrentamientos por Premier League: el francés recién pudo vencerlo en mayo de 2017 con el 2-0 de Arsenal sobre Manchester United

Entre otras peleas que ya han quedado atrás, una de las más fuertes se dio en 2014, cuando Wenger dijo que Chelsea no admitía que era favorito a ganar la Liga por "miedo a fracasar". ¿Cuál fue la respuesta de Mourinho en aquel entonces? "Él es un especialista en fracasar. Yo no. Así que, si él tiene razón y yo estoy preocupado por si fracaso, será porque no he fracasado tantas veces. Wenger ha pasado ocho años sin levantar un trofeo. A eso se le llama fracasar. Si yo hago eso en Chelsea, tengo que irme y no volver más", dijo el luso, haciendo alusión a la sequía de Arsenal entre 2005 y 2014 (ganó la FA Cup 2004/05 y recién volvió a ganar el mismo título meses más tarde en aquella temporada 2013/14).

Pero hoy todo cambió. En la premiación de los Laureus World Sport Awards, lejos de revivir viejos conflictos, Mourinho, hoy sin club tras ser despedido de Manchester United , se dedicó a halagar a Wenger: "Hubo algunos episodios a lo largo del camino. Puedo hablar por mí, realmente he disfrutado de la competencia. Pero siempre estuvo presente el respeto", señaló el portugués, y luego destacó el título de la Premier League que Arsenal consiguió invicto en la temporada 2003/2004.

"Él ha hecho historia en su club. El apodo de 'Los Invencibles' lo dice todo. Es algo asombroso. Su filosofía como entrenador, el equipo casi perfecto. Es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol", cerró Mou