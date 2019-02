Karl Lagerfeld, su legado en los diseñadores argentinos

Pablo Ramírez, Laurencio Adot, Evangelina Bomparola, Fabián Zitta y la influencia del gran káiser de la moda Fuente: AFP

El káiser de la moda se fue y con él se da vuelta una página en la moda. Quien supo llevar a la maison Chanel al nuevo siglo, con el mismo prestigio y actualidad que tuvo a principios del siglo XX, dejó huella con su partida. Los diseñadores de hoy y los que vendrán tienen en Karl Lagerfeld un referente.

Rey, dios. Así lo considera el diseñador Laurencio Adot. "Todo lo pudo. Fue sinónimo de moda y de jerarquía. Fineza y modernidad son las palabras que lo definen. Siempre fue un poco más allá y cada apuesta era el doble de la anterior. En mi carrera influyó porque yo soy europeo en el diseño. Me enseñó el hecho de que podés aspirar a más. Y me enseñó a no tenerle miedo a la tendencia ni a lo comercial", confiesa.

Con su amigo, el diseñador italiano Valentino, en una foto tomada en 2005 Fuente: AFP

La moda internacional está de luto, y los diseñadores argentinos no son ajenos a la influencia de un gran creador, y al legado que dejó a las generaciones futuras. Para Fabián Zitta, en su paso por Chanel Lagerfeld enseñó que "no hay edad para diseñar cuando el universo propuesto es creativo y determina tendencia. Marcó un estilo en una marca que ya había delineado los conceptos de uso de la moda. Me inspiró su perseverancia y su meticulosidad en el arte de generar un estilo".

Tuve la suerte de colaborar con él en una colección en 2012. Les desarrollé varios textiles y fue una de las mejores experiencias que tuve Jessica Trosman

Gran diseñador, entusiasta, trabajador, leyenda de la moda, conquistador. Para Jessica Trosman fue eso y mucho más. "Chanel es sinónimo de Karl. Una persona culta que imaginaba colecciones desde historias y que buscaba artesanos en el mundo. Tuve la suerte de colaborar con él en una colección en 2012. Les desarrollé varios textiles y fue una de las mejores experiencias que tuve".

Visionario y adelantado respecto a las estrategias de marketing y de comunicación, para Pablo Ramírez, Lagerfeld fue una persona muy hábil. "Con una gran cultura y conocimiento, fue una mente brillante que pudo mantener vivo el sello de una creadora, Coco Chanel. No es casual que él, como gran estratega, haya sido el que mantuvo vivo el legado de Chanel que también fue una experta y una visionaria en lo comercial".

En 2012 el diseñador posa antes de una exhibición de fotos (otra de sus grandes pasiones) en Grand Palais, en París Fuente: AFP

Benito Fernández resalta que "siempre innovaba: ponía zapatillas en alta costura y se jugaba. Es una pérdida increíble que va a afectar a la moda en general. Va a haber una influencia de la modernidad de su cabeza. Es muy fuerte lo que hizo y es muy fuerte su pérdida. Era mi diseñador preferido por su magia. Ponía magia en sus prendas, en sus detalles. Una magia femenina a la que agregaba dramatismo y humor. Esa combinación lo hacía explosivo".

Para Marcelo Giacobbe"fue un visionario, supo ver el gran aporte de Gabrielle Chanel a la liberación femenina en la moda. Lo definen sus combinaciones, que ya son clásicas: la fusión de la alta costura con el rock; el negro con el blanco y plata asociados al clásico estampado Chanel. Me siento identificado en el cambio constante y la reinvención en la moda".

Por su parte, Min Agostini admira "cómo podía combinar tan exitosamente nuevas tendencias, mientras se mantenía fiel al legado de Coco. Su partida es un punto de inflexión para la industria. Fue el padre de la moda para muchas generaciones". El adiós a un padre de la moda.