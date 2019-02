Marianela Núñez, la mejor bailarina para los británicos

Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019

En el mundo de la danza no hay lugar a dudas sobre el talento impar de la bailarina argentina Marianela Núñez, que lleva más de dos décadas engalanando la corona del Royal Ballet de Londres, donde es primera figura. Sin embargo, que una vez más lo reconozca el Círculo de Críticos británicos que otorga anualmente los National Dance Awards es motivo para una gran celebración.Anteayer, en Londres, Núñez se llevó el premio en la categoría Best Female Dancer. Otros exquisitos artistas que trabajan en Inglaterra, como Alina Cojocaru, el coreógrafo Akram Khan y la compañía independiente de Russell Miphant también fueron distinguidos. Núñez no pudo asistir por razones de salud -a pesar de lo cual, el fin de semana, bailó el Quijote de Carlos Acosta en Convent Garden-, pero enseguida agradeció al jurado y a sus fieles seguidores en las redes sociales: "Esto significa el mundo para mí..., espero que ayude a que mi fiebre desaparezca. Todo mi amor y gratitud", escribió. Que el bailarín Vadim Muntagirov se haya alzado con el premio en la categoría masculina es, además, la confirmación de la extraordinaria dupla que forman.