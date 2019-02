Bioceres realizó una jornada demostrativa sobre el cereal en noviembre pasado Crédito: Bioceres

La empresa argentina Bioceres, desarrolladora del trigo transgénico tolerante a sequía, presentará el mes próximo en Brasil una solicitud para que se apruebe ese evento para consumo humano y animal.

El trigo transgénico, que según la empresa puede aumentar los rindes de 10 a 25% en condiciones de estrés hídrico, está aprobado en la Argentina por el Senasa y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología (Conabia). Pero no tiene el aval del área de Mercados de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria por temor a que el país pierda mercados compradores, como Brasil, el principal del trigo argentino. Por ahora no se puede comercializar.

En este contexto, la compañía hará una presentación en el vecino país junto a una empresa de productores para que se habilite su consumo.

Hace dos años, la firma inició "un proceso de consulta" con la Comisión Técnica de Bioseguridad (Cntbio), dependiente del Ministerio de Ciencia de Brasil, para buscar la autorización. Eso incluyó "la creación de un comité de bioseguridad y la expansión de un estudio de heredabilidad presentado durante 2018".

"Bioceres presentará para su solicitud de aprobación del trigo HB4 para consumo humano y animal ante la Cntbio en la ventana de presentaciones del mes de marzo. Esta presentación será realizada en forma conjunta con la local TMG, compañía formada por los principales productores agropecuarios de la región del Mato Grosso", señalan en la compañía.

En una nota publicada hoy en LA NACION, Rubens Barbosa, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias del Trigo (Abitrigo), había alertado que el trigo transgénico argentino podría tener problemas para ingresar en ese mercado.

"No depende del sector privado sino de la legislación de Brasil, que actualmente no permite ni la producción ni la importación de trigo transgénico. Cualquier cargamento de trigo transgénico de una empresa argentina será sometido a análisis por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad y, si hubiese más de un 1% de ese producto, no entrará", afirmó a LA NACION Barbosa.

"Más allá de la eventual aprobación que pueda dar el Gobierno al trigo transgénico, existe un tema que puede resultar un gran obstáculo y es la reacción negativa de los consumidores. El trigo es un producto muy usado, en especial para el pan y las pastas que están en la mesa de cualquier brasileño, y no aceptaría fácilmente el rótulo de transgénico en los hogares; se requeriría de una fuerte campaña de información y educación del consumidor", agregó.

Para Bioceres, "no es necesaria ninguna modificación a la legislación brasileña para la aprobación del trigo HB4 en el mercado brasileño". La empresa indicó que "el marco normativo del vecino país permite la aprobación de nuevas tecnologías OGM de a acuerdo a los procesos fijados por la Ctnbio".

"La normativa vigente ha demostrado su efectividad en las recientes aprobaciones de nuevas tecnologías para los cultivos de poroto y caña de azúcar", señaló.