Algunos de los que intimidaron en la platea a los hinchas xeneizes ya tenían prohibido su ingreso a la Bombonera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 19 de febrero de 2019 • 16:40

Siete integrantes de la barra brava de Boca, filmados el domingo pasado cuando amedrentaban a hinchas xeneizes en la platea baja de la Bombonera para que no insultaran al presidente Daniel Angelici, no podrán ingresar desde este martes a los estadios de fútbol. La justicia y el área de Seguridad de Buenos Aires informaron que fueron identificados por las filmaciones realizadas por los propios socios que asisten a esa zona y se les aplicará el derecho de admisión. Lo curioso es que algunos ya tenían esa restricción.

Los hechos ocurrieron en la previa del partido que Boca le ganó a Lanús por 2-1, cuando algunos integrantes de "La 12" caminaban por los pasillos de la platea baja sur y amenazaban a los hinchas. "No se canta ni contra Angelici ni contra los jugadores. ¿Estamos? Somos Boca y la tribuna de Boca no le grita a nadie. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¡¿Estamos?!", se escuchó de uno de ellos. La premisa era que "alienten a Boca y no insulten" al presidente, como ya había pasado también ante Godoy Cruz dos semanas atrás.

Tras aquello, incluso, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, sentó postura sobre la situación que observó por televisión. "Me pareció injusto que los hinchas de Boca se la agarren con Daniel Angelici", dijo. La situación se repitió en un nuevo partido de los xeneizes como local.

A partir de las denuncias de varios socios y abonados del club, la Policía de la Ciudad le dio la intervención a la Fiscalía de la Ciudad a cargo de Blas Matías Michienzi para que iniciaran las investigaciones pertinentes. Y el titular de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, ratificó la denuncia. Según allegados a la Fiscalía, hasta ahora están identificados siete personas, quienes pasaron a integran la lista de los 168 que ya tienen prohibido entrar a la Bombonera y a otros estadios.

También se iniciará la averiguación correspondiente con la dirigencia de Boca para saber cómo algunos de los que ya tenían prohibido su ingreso en el estadio Alberto J. Armando estaban en el grupo que intimidó a los socios y abonados.

Fuente: Télam.