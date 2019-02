De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019

Competencia de egos

El domingo por la mañana, mientras leía LN Revista, encontré dos notas, "Competencia de egos" y "¿Cómo se podrá alimentar al mundo en los próximos 30 años?", que puestas una a continuación de la otra me hicieron pensar qué pasaría si, en lugar de competir en una carrera espacial, los dos megamillonarios mencionados (Jeff Bezos y Elon Musk) compitieran por erradicar el hambre en el mundo, dejando sus egos a un costado solo por unos años, y pusieran sus empresas (que manejan una tecnología increíble) al servicio de esas otras personas que ponen lo que no tienen ante el tremendo desafío que es abastecer al mundo de alimentos. Quizás en lugar de demorar 30 años el sueño podría ser factible solo en ¿tres o diez años?

Seguramente Bezos y Musk tendrán un lugar en una página de la historia si pueden llegar a Marte o poner estaciones espaciales en órbita, y con eso podrán satisfacer sus egos, pero? ¡qué lugar tan especial les reservaría la historia si pudieran de una vez erradicar el hambre del mundo!

Aníbal Picon

DNI 20.610.722

Carteles

Al asumir, el presidente Macri nos informó a los contribuyentes que iba a ser implacable con la corrupción, tanto la propia de Cambiemos como la ajena. Un turista suizo de visita en Buenos Aires me hizo ver un acto indebido del propio Presidente. Me llamó la atención sobre los carteles de una obra en los que figura, luego del detalle específico, en grandes letras, "Presidencia de la Nación". No es el Presidente quien realiza la obra, sino una repartición pública en particular y dicha inscripción no es más que propaganda política, lo cual no debería estar permitido. Ya sabemos que esta práctica era todavía más reprochable en los gobiernos anteriores, en los que, además, se mencionaba el nombre del (o de la) presidente. Su eliminación daría el buen ejemplo, ya que es una forma de usar los fondos públicos en propaganda partidaria utilizada por gobernadores e intendentes. El intendente de Vicente López, del mismo apellido que el Presidente, inscribe su nombre en cuanto cartel pone su municipio.

Luis Zemborain

DNI 8.362.777

Promociones

Hace unos meses decidimos con mi marido dar de baja el teléfono de línea. No fue una decisión fácil, era el amigo que nos acompañó toda nuestra vida; mucho antes de esta revolución tecnológica había sido el interlocutor de todas las situaciones, buenas y malas noticias y la única conexión con el mundo exterior. Pero llegó el celular y con él, el gran cambio. Todo empezó cuando parientes, amigos, negocios, turnos para el médico o dentista comenzaron a comunicarse por ese medio. Por entonces ya nadie o casi nadie llamaba por el teléfono de línea. Hasta que allá por 2014 este empezó a sonar, y no cada tanto, sino muchas veces: campañas políticas buscando votantes, compañías de celulares y bancos ofreciendo promociones, servicios médicos de emergencias. El que tiene una casa grande o con escaleras sabe a lo que me refiero, se corre para atender y "otra vez sopa". Entonces quedó solo nuestro nuevo amigo, el celular. Pero (ahí llegó el pero) hace unos meses este empezó a sonar y sonar, número desconocido decía, y ningún mensaje. Llamaban hasta siete veces en el día y finalmente aparecieron mensajes de compañías de teléfono celular y de TV satelital.

Somos prisioneros de la tecnología y la vida moderna no nos da herramientas, salvo bloquear números y, como en mi caso, rezar para no haber bloqueado por error a algunos amigos.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Cavernícola

Después de leer el interesante artículo de Nicolás Artusi "Clics modernos", del 12 de febrero, más que un psicópata soy un cavernícola. Pero me acordé de lo lindo que era conocer una chica de casualidad en el cine, en el supermercado, en la playa o en cualquier lugar y ponerse a conversar. Hoy creo que los chicos tienen prohibido hablarse, se dice todo en silencio a través de las redes. O sea que, al menos en este caso, las redes acabaron con la espontaneidad.

Una pena.

Carlos Bourdieu

DNI 4.359.766

Desvíos de calles

Las calles de la ciudad de Buenos Aires están en constante arreglo, por lo que son necesarios los desvíos. Sería bueno para los conductores de vehículos que dos o tres cuadras antes de la calle cortada se colocaran avisos, para evitar los embotellamientos y muchas veces tener que girar para el lado contrario al camino a seguir. Una adecuada señalización demanda poco trabajo y es mucho lo que nos ahorraríamos de tiempo y disgusto. Le pido a quien tenga el poder de decisión que se compadezca de los ciudadanos que deben desplazarse por la ciudad y tenga un poco de consideración.

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

Columnas

Me gustaría decirle a Víctor Hugo Ghitta que las columnas que recibimos escritas por él o por Héctor Guyot, en la contratapa del suplemento "Espectáculos" los sábados y domingos, están muy lejos de ser "modestas intervenciones". Pinta tu aldea... la redacción de un diario, ocupado por personas, tan diferentes, tan iguales, ¿por qué no tan valiosas?

Gracias por esas notas, un placer, un disfrute, ¿modesto?

Marta Camaly

DNI 2.570.322

Cobro de jubilación

En la actualidad, para poder gestionar el cobro de la jubilación de mi suegra como apoderado (dado que ella se encuentra inmovilizada por un tema de salud) debo concurrir todos los meses al Registro Civil de la zona y luego, con el informe emitido, dirigirme al Banco Nación. Hace un tiempo, dicho trámite se realizaba cada tres meses. Tengo conocimiento de que en otros bancos el trámite es más simple. ¿Será posible implementar un sistema que sea más práctico y llevadero para quienes estamos atravesando esta situación?

Juan Héctor Rapisardi

DNI 7.759.993

En la Red

facebook

Medalla Galileo Galilei para el físico argentino Juan Martín Maldacena

"Es un orgullo que sea premiado y argentino, un ejemplo para todos" -Eduardo Meroño

"Excelente. Es el físico teórico actual con mayor potencial mundial" -Ramón Elías Mango

"Premiados en el exterior, pero... maltratados por el gobierno de su país nuestros científicos" -Leona Pau

