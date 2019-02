Collovati en la final del Mundial de 1982 en España, marcando con rigor al gigante alemán Hrubesch

ROMA (AFP).- Integró aquel plantel del seleccionado de Italia que pasó milagrosamente de rueda con tres empates en la rueda clasificatoria y que luego se coronó campeón del Mundial de España 1982 con un inspiradísimo Paolo Rossi . Para Fulvio Collovati , lo importante era defender. Y lo hacía criteriosamente, integrando la última línea del conjunto azzurro con Gaetano Scirea, Claudio Gentile y Antonio Cabrini, entre otros.

Hoy, con 61 años, Collovati es comentarista de la RAI. Aunque no siempre es crtiterioso. Por eso, la empresa lo sancionó con dos semanas de suspensión por comentarios sexistas hacia las mujeres y sus conocimientos de la táctica en el fútbol.

"La RAI suspendió a Fulvio Collovati de toda actividad en televisión y radio hasta el sábado 9 de marzo", explicó el grupo audiovisual en un comunicado.

El domingo pasado, en un programa, el exdefensor declaró que una mujer no estaba capacitada para "hablar de táctica".

"Cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago. No me cabe en la cabeza. Si habla solamente del partido, de lo que ha pasado dentro del campo de juego, está bien. Pero no puede hablar de táctica porque una mujer no lo comprende como un hombre", declaró, provocando un profundo malestar en las audiencias.

El exinternacional (50 partidos con la selección de Italia) se disculpó posteriormente y recibió el apoyo de su esposa Caterina Collovati, presentadora de televisión."La táctica explicada por una mujer no me convence. Cuando yo presentaba programas de fútbol, nunca tuve la pretensión de explicar el 4-4-2", declaró ella por Twitter.

Las réplicas de las mujeres

Pese a esta defensa, Collovati ha recibido numerosas críticas en Italia, sobre todo por parte de mujeres implicadas en el fútbol de alto nivel.

"Yo le invitaría encantada a hablar de táctica, para ver quién sabe más. Es una pena que sea alguien que ha jugado al fútbol al más alto nivel quien diga este tipo de cosas", lamentó Patrizia Panico, la mejor jugadora italiana de la historia, que actualmente entrena a la selección masculina Sub 15 de su país.

Milena Bertolini, que dirigirá a la selección italiana en el Mundial de Francia 2019, habló por su parte de "mentalidad primitiva". "Invito a Collovati a mirar algunos partidos femeninos de alto nivel. Se dará cuenta de que el mundo ha cambiado", añadió.

La capitana del Inter de Milán, Regina Baresi, hija del internacional Giuseppe Baresi y sobrina de Franco Baresi, campeón del mundo en el 82 como Collovati, aseguró tener "el estómago revuelto desde el domingo".