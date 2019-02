Más fuerte que la piedra y el hierro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019

El dolor es adrede. Una lámpara roja en nuestro tablero orgánico. Animales y humanos lo aprovechamos, no sin queja, para evitar males mayores o para ir a la consulta. Algunos aparecen y desaparecen. Otros son crónicos; sé bastante de eso.

Pero el dolor cumple una función adicional. Es capaz de enseñarnos lecciones indelebles. No es lo ideal, por cierto, y suelen ser aprendizajes que provienen de la imprudencia o la ignorancia (la segunda es tía abuela de la primera). Eso sí, de eso no nos olvidaremos jamás.

Mi cosa con los árboles viene de largo. Sembré el primero a los siete años. Un manzano. Creció estupendo en su latita. Pero llegó el otoño y algo empezó a ocurrir con sus hojas. Amarillearon con los días y las noches. Se arrugaron y fueron cayéndose. Muy pronto quedó calvo. Moqueando, sin contarle a nadie de mi tristísimo fracaso y convencido de que se había muerto, tiré la lata con las ramitas peladas a la basura.

Pasaron varios años hasta que supe que los manzanos tienen hojas caducas. Dolió mucho, pero me enseñó que la vida adopta innumerables formas y que hasta los árboles necesitan dormir.

Ese fracaso original no me desalentó, pese a que todavía me esperaban otras desventuras -y nuevas lecciones- con mis amigos los árboles. Un día vi un braquiquito bellísimo y lleno de frutos en la plaza Garay. No lo dudé. Esta especie faltaba en mi generosa colección de semillas. Por desgracia, sus frutos están llenos de unos pelos irritantes que, cinco minutos después de mi codiciosa cosecha, me enseñaron que hay que tener cuidado con las plantas. Parecen inofensivas. Pocas lo son.

Aquella lección vendría en mi ayuda un día de otoño, 25 años después. No recuerdo dónde, encontré unos arbolitos preciosos con hojas color escarlata. Quería uno en mi jardín. Así que junté semillas, esta vez sin tocarlas. De vuelta en casa, investigué sus antecedentes penales. Era un Toxicodendron succedaneum. Su nombre lo dice todo; déndron significa árbol, en griego. De un primo suyo, llamado T. striatum, se dice que hasta ampararse a su sombra es nocivo. Me deshice adecuadamente de las semillas, no sin pena.

Lo de las semillas parece una exageración. No lo es. Cuando era chico, descarté con cierta imprudencia los frutos de un tabaco de jardín. Muy pronto esta porfiada solanácea estaba brotando de cuanta hendija, rajadura y grieta había en nuestra terraza y en las de las casas vecinas. Décadas después, cuando dejé el barrio, seguían allí. Un prodigio. Es cierto aquello de que la vida siempre se abre camino.

Otro arbolito que me dio una lección fue el ginkgo. Es mi favorito, y un día, paseando por la plaza de la Misericordia, descubrí dos ejemplares. Y sentí un olor fétido. Cosa que me llenó de alegría. ¡Había dado con un ginkgo hembra! Cierto, los frutos tienen un olor espantoso (es una estrategia para propagarse), pero me llevé varias semillas. Una no parecía querer prosperar. Pasó un mes, que es bastante. Nada. Dos meses. Ni noticia. Seguí regando esa maceta, pero cada día con menos fe. No obstante, con el manzano en mente, seguí dándole suficiente agua en los meses de calor y, en invierno, solo la leve lluvia. Esa semilla, hija de un fósil viviente, tardó dos años en germinar. ¡Dos años! De este modo aprendí que la paciencia es una de las principales virtudes que existen.

Supongo que la lección más importante que me enseñaron los árboles fue la de mi fresno, en la casa donde viví muchos años. Nació espontáneo en el jardín y, gracias a la oportuna piedad de mi madre, no lo arranqué. Creció y se convirtió en uno de los dos árboles más altos de la manzana, junto con una altiva Phoenix canariensis. Lo conocí como un yuyito insignificante. Treinta años después, su tronco había quebrantado, lento, pero implacable, el muro de concreto del cantero. Aprendí así que la suave tenacidad es siempre más fuerte que la piedra, el hierro y el tiempo.