Desgastado por su peor crisis política, Bolsonaro vuelve a pasar a la ofensiva

Bolsonaro junto con Bebianno, pocos después de la asunción Fuente: Reuters - Crédito: A. Machado

Tras la renuncia de su jefe de Gabinete por corrupción, retomó la iniciativa para alejar el temor a la inestabilidad; se espera que hoy presente la reforma previsional, clave para sanear la economía

Alberto Armendáriz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019

RÍO DE JANEIRO.- Desgastado por la crisis política que llevó a la primera baja en su gabinete por presunta corrupción, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , se lanzó ayer a la ofensiva con una agenda positiva que le permita recuperar el impulso de su joven gobierno y espantar temores de inestabilidad.

Apenas un mes y medio después de asumir el poder, Bolsonaro quedó muy debilitado por el proceso en cámara lenta que anteanoche llevó a la destitución de uno de sus ministros más poderosos, Gustavo Bebianno, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, sospechado de desviar fondos públicos durante la campaña electoral del año pasado, cuando era presidente del ahora oficialista Partido Social Liberal (PSL).

Ayer, el mandatario buscó mostrarse muy activo: realizó en el Planalto su primera reunión de gabinete desde que la semana pasada salió del hospital tras someterse a una cirugía, y firmó el paquete de propuestas contra el crimen organizado y la corrupción que ideó el ministro de Justicia, Sergio Moro. Hoy se espera que Bolsonaro acuda al Congreso para presentar personalmente el ambicioso proyecto de reforma previsional diseñado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, eje de todo el proyecto económico del gobierno; y convocó para un desayuno mañana a los líderes de su base aliada parlamentaria, con el fin de empezar a construir consensos para sus políticas.

"La crisis que acabó con el despido de Bebianno perjudicó mucho la imagen de Bolsonaro frente a la clase política, que será clave para que el gobierno avance en sus reformas. La forma en que el presidente manejó la situación generó mucha desconfianza y si no actúa pronto para recomponerla, se arriesga a patinar hasta el final de su mandato", advirtió a la nacion Jairo Pimentel, profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getulio Vargas.

Todo comenzó el 10 de febrero, cuando el diario Folha de S. Paulo reveló que el año pasado el PSL había usado dinero público destinado a la campaña electoral en "candidatos fachada", cuyos nombres aparecieron en las urnas electrónicas, pero que en realidad nunca hicieron campaña y tampoco recibieron muchos votos. Se cree que los desvíos habrían servido para financiar otros gastos no declarados. Bebianno, que además de presidente del PSL era coordinador de la campaña de Bolsonaro, negó que él hubiera cometido algún ilícito y aseguró que no había ningún problema con el presidente. Es más, apuntó que había hablado por teléfono sobre el asunto con Bolsonaro, entonces convaleciente en un hospital.

Sin embargo, al día siguiente, el segundo hijo del presidente, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, acusó a Bebianno de "mentiroso" en las redes sociales, y dijo que su padre no había discutido el tema con su ministro porque no había aceptado hablar con él. El propio presidente luego no solo respaldó las declaraciones de su hijo por Twitter, sino que también dio una entrevista televisiva en la que apuntó que si se comprobaba la responsabilidad de Bebianno en el escándalo de los desvíos, tendría que "volver a sus orígenes".

Humillado en público, el ministro quedó en la cuerda floja, pero se negó a renunciar. Fue respaldado por los militares que integran el gabinete, así como por diputados del PSL y de otros partidos aliados, mientras en las redes sociales y en comentarios a allegados indicó que no se iría del gobierno mansamente. Ante el riesgo de que revele información dañina, Bolsonaro lo intentó convencer de renunciar a cambio de un puesto en Itaipú Binacional o como embajador ante Italia, pero Bebianno no aceptó. Finalmente, se llegó a un acuerdo de palabra: el presidente haría elogios públicos a su exhombre de confianza y este permanecería en silencio. El pacto fue en cierta manera quebrado por Bolsonaro, que grabó un video, pero en vez de divulgarlo por sus masivas redes sociales lo distribuyó a la prensa. El ahora exministro no quedó contento y no se descarta que adopte una actitud vengativa.

Mientras tanto, Bolsonaro nombró en la Secretaría General de la Presidencia al general de reserva Floriano Peixoto. Se trata del octavo militar que ocupa un cargo en el gabinete compuesto por 22 ministros. La designación, sumada al embrollado manejo de la crisis, suscitó recelos entre los analistas financieros, que aguardan con gran expectativa la aprobación en el Congreso de la reforma del sistema de jubilaciones, principal causa del creciente déficit fiscal.

"El mercado está preocupado. Bolsonaro se está aislando cada vez más con los militares y sus hijos, lo que puede dificultar las negociaciones políticas con el Congreso. Y cualquier movida que conspire contra la aprobación de la reforma previsional provoca desaliento. Cuando el presidente vaya [hoy] a la Cámara de Diputados no estará solamente presentando su proyecto de reforma, sino que pondrá en juego su mandato; el episodio con Bebianno dejó serias dudas sobre su capacidad política", resaltó André Perfeito, economista en jefe de la corredora de valores Necton.

Por lo pronto, Bolsonaro ya hizo un guiño hacia el Congreso. Del paquete de medidas anticorrupción y crimen organizado del ministro Moro -que endurece penas, agiliza los procesos judiciales y también flexibiliza el concepto de "legítima defensa" en el accionar de policías- separó la propuesta de criminalizar el financiamiento no declarado en campañas electorales, que se espera sea muy resistido por ciertos legisladores. Así, aunque esa iniciativa quede estancada, el resto del paquete anticrimen podría ser aprobado con más facilidad. No es exactamente lo que votaron los electores de Bolsonaro al apoyar su promesa de tolerancia cero en la lucha contra la corrupción, pero podría ayudar a que se apruebe con más rapidez la reforma previsional tan necesaria para el saneamiento de la economía.

Un excanciller, investigado

La Policía Federal (PF) de Brasil ordenó ayer el registro en propiedades vinculadas a Aloysio Nunes, excanciller de Brasil entre 2017 y 2018, en una nueva etapa de la operación anticorrupción Lava Jato sobre un "complejo esquema" de lavado de dinero de la constructora Odebrecht.

Bautizada como Ad Infinitum, la sexagésima etapa del Lava Jato dejó detenido de forma preventiva en San Pablo a Paulo Vieira de Souza, un operador financiero ligado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el partido de Nunes y del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2022).

Según un comunicado, la PF investiga "la existencia de un complejo y sofisticado método" de lavado de dinero entre 2010 y 2011 a través de transferencias hechas por Vieira de Souza, conocido como Paulo Preto, por un valor de 100 millones de reales (unos 60 millones de dólares al cambio promedio de 2010) a Odebrecht. El gigante brasileño está acusado de pagar coimas millonarias en 12 países de América Latina y África.