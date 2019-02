La Avenida Callao, sin Clásica y Moderna

Con 80 años de historia, la emblemática librería podría cerrar definitivamente Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Ya no están las mesas en la vereda ni las vitrinas con sus obras clásicas. No hay lectores a la vista, aunque si se ven algunos turistas que llegan a la puerta y ahí, en vez de encontrarse con un ícono de la cultura porteña, no ven más que persianas de metal. "Pensábamos tomar un café en Clásica y Moderna pero lamentablemente está cerrado. Unos amigos nos habían recomendado que viniéramos, nos encantan los bares literarios, una lástima que estos lugares terminen cerrando por problemas económicos", se lamentó Úrsula Ceballos, una turista colombiana.

La librería Clásica y Moderna llevaba más de 80 años en Avenida Callao al 892. Fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña en el 2013, por haber sido un reconocido punto de encuentro de artistas, escritores, periodistas e intelectuales como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Hoy se encuentra cerrada. La muerte de su dueña en 2017, Natu Poblet, una deuda por el alquiler y la caída en la venta de libros y del bar, le pusieron punto final a un lugar histórico de la Ciudad.

Francisco Arri, de 36 años, trabaja hace más de diez frente al local. Su relato describe un cierre que ya se venía gestando hace tiempo. "Los libros, excelentes, pero muy caros. Ya poca gente los podía comprar. Siempre venía a comer, a tomar algo, pero la mercadería iba bajando todo el tiempo la calidad y los precios subían. Creo que tenían una deuda importante relacionada con el alquiler".

Arri agrega que conocía a varios mozos que tuvieron que irse porque los dueños no podían pagarles el sueldo: "Hace poco me encontré, en otro lugar muy tradicional, a un mozo que trabajó durante muchos años en Clásica y Moderna. Me dijo que lo habían echado porque no podían pagarle el sueldo. Es una lástima, pero la verdad que venía de mal en peor desde que murió la dueña, Natu Poblet".

Otros comerciantes de la zona también lamentan la pérdida de un lugar tan destacado de la Avenida Callao. Lucía trabaja en otra librería de la cuadra que vende útiles escolares. "El encargado de Clásica siempre venía a comprar acá. Nos comentaba que estaban complicados pero no sabía que iban a cerrar. Me da mucha pena enterarme del cierre".