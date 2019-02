Fuente: Archivo

Federica Pais prefiere no hablar demasiado en este momento, sin embargo, en medio del escándalo por la detención de su hijo, Dante Casermeiro, acusado de haber protagonizado un hecho delictivo en Olivos junto a Octavio Laje, la conductora decidió hablar con Intrusos para aclarar algunas cosas y pedir disculpas públicamente.

"Estoy, como seguramente todos los que son padres y tienen un hijo en la situación en la que está el mío, muy triste, muy enojada y muy confundida", dijo al comenzar la entrevista. "Primero quiero pedir disculpas públicamente por la actitud de mi hijo al salir de la fiscalía, a mí me dio mucha vergüenza y me enojó mucho. Yo a mis hijos los eduqué lo mejor que pude, inculcándoles todos los valores que tuve y haciendo todo lo mejor para que tuvieran los límites necesarios, junto con las oportunidades y valores que creo que todos los que somos padres queremos".

Federica quiso dejar en claro que ella condena cualquier acto de violencia, y que a lo mejor en este momento no puede comunicar lo que siente de manera clara. "Quiero decir que por supuesto, si mi hijo hizo algo lo va a pagar. Lo único que yo traté de pedir es prudencia con algunas cosas que no son ciertas, no ampararlo y no justificarlo. Si hizo algo, claramente deberá pagar y yo voy a ser la primera en pedirlo", señaló.

"No puedo creer tener que aclarar esto, pero de ninguna manera justifico a nadie que robe. Soy una persona que trabaja y que ha tratado de mantener siempre en discreto ciertas cuestiones personales porque creo cada uno debe cargar con su mochila", aclaró sin querer entrar en detalles. "Solo quiero decir eso, que hay cosas que no se están diciendo correctamente y eso hace que puedan lastimar o predisponer mal a la gente".

Sobre la situación de su hijo, Federica contó que está demorado en la comisaría y que todavía no pudo hablar con él para que le explique lo que pasó. "Está incomunicado, y ahora la que está teniendo que guardarse un poco soy yo porque es imposible salir. Hay gente de la familia con él y que pudo escuchar su versión", explicó. "Todavía no pudimos charlar porque no está en condiciones. Yo no entiendo nada, es la primera vez que entro a una fiscalía o a una comisaría en una situación así", agregó aclarando que según, la gente que pudo tener contacto con él, no parecía estar ni drogado ni alcoholizado.

"Pido perdón por esto, pido disculpas si perjudicó a alguien en el caso de que lo haya hecho, y pido perdón por la actitud que tuvo en la salida de la fiscalía, cuando yo vi eso me quería morir", siguió.

Dante, el hijo

"Cuando me llamaron y me dijeron lo que estaba pasando me sorprendió, yo no podía creer", contó sobre el momento en el que le dijeron que estaba detenido. "Dante es un nene que desde hace algunos años venía planteando algunas cosas de rebeldía adolescente, pero ninguna situación de este estilo", aseguró sobre su hijo.

Hasta este momento, el joven no tenía antecedentes penales: "No tiene ni una entrada para investigación de antecedentes, ninguna situación que despertara una alerta de que iba a terminar en esto. Sí cuestiones de mucha angustia con terminar el colegio, y rebeldías de la edad muy difíciles de manejar".

Sobre la amistad de Dante con Laje, Ernestina dijo que era un vínculo que a ella no le gustaba y que trataba de alejar de la vida de Dante. "Con Octavio se conocen desde que son muy chicos", explicó. "Todo su entorno de amigos está anonadado, ninguno puede creer esto".