Recuerdos de una educación sentimental

20 de febrero de 2019

Entré por primera vez a Clásica y Moderna en 1979, cuando todavía era una señorial librería. Me llevó mi padre, amigo de muchos años del patriarca del lugar, don Francisco Poblet Bollit, Los dos se reunían a menudo, aquí y en el verano marplatense. "Vamos a echar un parrafito", decía mi padre, a la vieja usanza. Esas charlas felices, de las que fui testigo, podían durar horas. Un día, cuando supo que entraba a la universidad, don Francisco me dijo: "Te regalo el libro que quieras". Ansioso, pensando más en el final que en el comienzo, elegí Cómo se hace una tesis, de Umberto Eco. Más tarde llegaron otros regalos, de parte de Paco y Natu, hijos de don Francisco. Quedaban libros (muchos menos) en el fondo. Y en el nuevo espacio había mesas (la comida siempre fue exquisita), un piano y grandes artistas todas las noches. Descubrí a Horacio Molina (que se enojaba con los fumadores), me emocioné con Roberto Yanés y hasta me animé a un bolero en una noche de recuerdos junto a Roberto Antier y Pablo Novak. Hoy quisiera que el futuro me regale nuevas vivencias de un lugar que por ahora se agiganta en cada recuerdo.