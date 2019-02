Gwyneth Paltrow casi rechaza su rol en Shakespeare apasionado por Brad Pitt

La actriz reveló que casi se queda afuera del film por el cual terminó ganando un Oscar Crédito: The Grosby Group

19 de febrero de 2019 • 21:55

Un corazón roto por amor casi hace que Gwyneth Paltrow se pierda el papel que le permitió ganar un premio Oscar. Según le contó la actriz a Variety, estuvo a punto de decirle que no a la película Shakespeare apasionado debido a que en el momento en el que le hicieron la propuesta justo se había separado de Brad Pitt .

"El film tuvo varias idas y vueltas. Julia Roberts iba a hacer el papel, pero después de mucho tiempo esa versión de la película terminó cancelándose. El largometraje terminó en las manos de Miramax, y yo fui la primera persona a la que le ofrecieron el protagónico", relató la rubia.

Sin embargo, cuándo le contaron del proyecto hubo algo que no le terminaba de cerrar. "Estaba en el medio de una terrible separación [con Pitt] y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de casa parecía... ¡Ni siquiera lo leí!. En mi cabeza pensaba, 'no puedo leer nada en este momento, estoy pasando un momento difícil'".

Pitt y Paltrow se conocieron en 1994 y en diciembre de 1996 se comprometieron. Sin embargo en 1997, mientras planeaban la boda, decidieron terminar la relación.

A pesar de que en un comienzo no quiso saber nada con la película, finalmente Gwyneth decidió leer el material que le habían enviado y al hacerlo, no se pudo negar. "No podía parar, el guión era perfecto".