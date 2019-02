Martita, la hija de Ricardo Fort: "Me dicen que soy muy parecida a mi papá"

La adolescente, de 14 años, brindó su primera nota y contó detalles de su vida cotidiana Crédito: Instagram

A seis años de la muerte de Ricardo Fort , Marta, su hija, decidió brindar su primera nota a una reconocida revista semanal. Allí, la adolescente -que está próxima a celebrar sus 15- no sólo recordó a su padre, sino también dio algunos detalles de su vida cotidiana y contó qué imagina para su futuro.

Así, por ejemplo, confió que sueña con irse a vivir a Miami cuando cumpla la mayoría de edad, que se imagina contrayendo matrimonio a los 30 y esperar un tiempo prudencial para tener hijos. También explicó que le gustaría formarse en la universidad: "Pienso estudiar, pero afuera, una carrera larguísima o muy difícil -abogacía o medicina-, cosa que si la cumplo digan: 'Mirá lo que hizo'".

También adelantó que tiene planeado una gran fiesta para recibir sus 15 años, el próximo 25 de febrero. "La celebración será explosiva. Nada común. Quiero que sea la fiesta del año. Mis amigas me dicen que va a ser ¡guau!", indicó la hermana melliza de Felipe Fort.

La adolescente actualmente vive bajo el cuidado de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort; él fue quien se hizo cargo de la crianza de Martita y Felipe una vez que el empresario murió, el 23 de noviembre de 2013. "Obvio que lo extraño. Me dicen que soy muy parecida, que soy Ricardo en versión mujer, quizás porque no me dejo pisar por nadie", dijo Marta al ser consultada por la revista GENTE por el recuerdo de su padre.

Con su hermano, en tanto, la relación tiene muchos altibajos, aunque está signada por el afecto. "A veces nos odiamos y nos tiramos cosas por la cabeza. Y otros. Yo no soy muy amorosa. No me gustan los besos ni los abrazos. Cuando le pinta ser afectuoso, buen hermano, y viene a abrazarme, lo saco. Me parece cargoso. Que me demuestren que me quieren, pero hasta ahí", relató.

La adolescente, además, se manifestó a favor de la legalización del aborto porque entiende que eso sería un avance para "que se respete a las mujeres". Del mismo modo, no tuvo ningún prurito en hablar sobre la subrogación de vientre, el modo en que fueron concebidos con su hermano. "No es algo sobrenatural, está bien. Leí varias veces que lo comparaban con la prostitución porque cosifica a la mujer, porque se le paga, pero para mí, nada que ver. Encima dicen que es egoísta, porque podés adoptar", opinó. "Entonces, egoísta también es tener hijos entre un hombre y una mujer. Para mí es una buena opción cuando hay una pareja homosexual, como en el caso de papá, o si la madre no puede tenerlos. Además, adoptar no es tan fácil".

Al hablar sobre su vida cotidiana, Martita explicó que utilizó una sola vez el subte, y que fue para acudir a una marcha frente al Congreso. "No uso transporte público, porque me lo prohíben... Cuando salgo de casa, voy en auto", aseguró. Pese a todo, se reconoció desapegada a las cosas materiales y el dinero. "Honestamente, no me interesa mucho. O sea: me gusta comprarme cosas, pero no presumir de eso con mis amigos", se sinceró.

"Una vez fui a comer con unas chicas y de golpe lo vi a Gustavo. ¡Voy a tener un novio y Gustavo va a dormir en el medio! Mi papá tampoco me dejaba salir... Una sola vez me dijo 'sí', salí, y vi que enfrente estaba Miguel (uno de sus guardaespaldas) espiándome detrás de un diario. Si no salgo con Gustavo o con un custodio no tengo vida social. Igual, acá hay robos. Por ahora estoy bien así", acotó.