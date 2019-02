Si Messi no acierta, Barcelona se seca y todo le cuesta más

El rostro serio de Messi al final del partido Fuente: AFP - Crédito: Frank Fife

Sin llegar a desdibujarse por completo, Barcelona no transmite la imagen de equipo intimidatorio, imposible para cualquier rival. No era el Lyon una oposición irrelevante: es el club francés con más participaciones (15) en la Champions League y su antecedente inmediato es una etapa de grupos en la que se anotó el batacazo de un triunfo en Manchester ante el City y luego un empate de local ante el mismo rival. Más allá de los pergaminos de un adversario que no contó con su principal individualidad (el suspendido delantero Fekir, campeón mundial en Rusia), a Barcelona le deja gusto a poco el 0-0 en Francia, en la ida de los octavos de final.

En los últimos tres encuentros oficiales, Barcelona solo hizo un gol, Lionel Messi de penal frente a Valladolid. Además del resultado en blanco de este martes, tiene un 0-0 en Bilbao con el Athletic. Barcelona parece haber perdido chispa, frescura, ojo de tigre. Gerard Piqué ya había advertido tras el último encuentro por la Liga de España: "Sin velocidad en el juego, somos un equipo débil".

Tras las últimas fuertes decepciones en la Champions, con los cuartos de final como una vara insuperable, Barcelona le pone especial atención a Europa. Como primer capitán, Messi se refirió a la Orejona al principio de la temporada como "esa copa tan linda y deseada", palabras que se acercan a la obsesión por volver a la levantarla después de cuatro años y suceder a Real Madrid en su reinado con el triplete. Antes de enfrentar a Lyon, el entrenador Ernesto Valverde habló de la "guardia alta", de la necesidad de no cometer descuidos y aprovechar el capital ofensivo.

¿Pudo ganar el Barça en el Groupama Stadium? Sí, sobre todo en el segundo tiempo, cuando ejerció un dominio sostenido y, sin erigir en una gran figura al arquero Lopes, lo exigió con atajadas meritorias a Messi, Coutinho y Busquets.

El rostro serio de Messi en el final denotaba disconformidad. No fue el salvador como otras veces, pero eso no quiere decir que no haya tenido una producción aceptable, que haya sido la vía de ataque más peligrosa de su equipo. Al igual que sus compañeros, no estuvo fino, resolutivo. De los dos tiros libres que ejecutó en la medialuna, uno se le fue por encima del travesaño y el otro pegó en la barrera. Messi suma seis festejos en el torneo, dos menos que el máximo anotador, Robert Lewandowski, que con Bayern Munich tampoco pudo perforar a Liverpool en Anfield Road. Se vio algo que no es habitual en Messi, aun cuando sube la desesperación por conseguir la victoria: dentro del área definió con un zurdazo al bulto que no fue al arco ni pudo ser conectado por Luis Suárez.

130. Los partidos que tiene Messi en Barcelona por Champions League. Igualó a Andrés Iniesta en el segundo lugar y quedó a 21 partidos de los 151 de Xavi.

El uruguayo continúa con su larga sequía de visitante por la Champions: no convierte fuera del Camp Nou desde septiembre de 2015, contra Roma. En Lyon hizo poco para revertir esa inercia. Su estilo desmañado y atropellado ni siquiera sirvió para abrir caminos. Todos sus intentos terminaron en choques e imprecisiones. La cuenta @pedritonumeros aporta un dato más esclarecedor sobre la falta de puntería global de Suárez en la competencia europea: en sus últimos 23 encuentros solo marcó dos tantos (uno a PSG en 2017 y otro a Roma en 2018).

Esperábamos más. El 0-0 es un resultado peligroso. La eliminatoria está sin decidir Ernesto Valverde

En definitiva, Barcelona quedó lejos de repetir los partidos emocionantes y lúcidos de visitante de la etapa de grupos frente a Tottenham -estupendos 90 minutos en Wembley-, Inter y PSV Eindhoven.

Esta pólvora mojada y juego con escasa sorpresa lo envuelve en un tramo muy importante de la temporada, cuando debe defender el liderazgo en la Liga de España, disputar la semifinal de vuelta en el Bernabéu ante Real Madrid por la Copa del Rey (1-1 en la ida) y resolver la clasificación a los cuartos de final de la Champions. El 0-0 lo obliga a evitar una igualdad con goles en el Camp Nou porque en ese caso avanzaría Lyon. La historia en el torneo le marca una tendencia favorable: siempre que empató 0-0 de visitante una eliminatoria, luego ganó en el Camp Nou. Así fue frente a Linz, Feyenoord, Benfica y Milan.

El zaguero francés Clement Lenglet resumió un poco el sentir general de Barcelona: "El resultado es un poco decepcionante porque no pudimos aprovechar las ocasiones de gol. Nos faltó el gol".