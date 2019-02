Clásica y Moderna: la grieta se cierra en defensa de la cultura

El ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, dijo que ayudará a mantener en marcha el espacio luego de reunirse en un bar porteño con Fernando Monod Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Esta noche, luego de la repercusión que tuvo la noticia del desalojo de la librería Clásica y Moderna, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, se reunió en un bar porteño con Fernando Monod. Desde que su hermano Alejandro se halla hospitalizado, él administra el mítico espacio cultural fundado en 1938, ubicado en la avenida Callao 892. El ministro subió en su cuenta personal de Twitter una foto de Monod y de él, juntos y sonrientes, acompañada por el siguiente texto: "Nos juntamos recién con Fernando Monod, actual administrador de Clásica y Moderna. Vamos a ayudar para mantener en marcha un espacio central para la cultura de nuestra Ciudad".

Consultado por LA NACION, el ingeniero Monod confirmó la reunión. "Recién terminó el encuentro con el ministro Avogadro, que manifestó el deseo de Cultura de Ciudad de dar una mano a Clásica y Moderna". Mañana tendrán otra reunión para definir el alcance de esa ayuda. "Lo mismo me sucedió con la gente que trabaja con el diputado Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Me da mucha alegría que, en el sector cultural, la famosa grieta no sea tan relevante".

Asombrado por el eco que tuvo la noticia del cierre de la librería en los medios, Monod lamentó que el hecho se hubiera "usado" para desprestigiar al gobierno nacional. "Tanto Avogadro como Filmus mostraron muy buena predisposición", insistió el cuñado de Natu Poblet.

"Puede haber un acercamiento con el abogado del dueño y el dueño para que nos den la posibilidad de que la librería no se cierre. En eso estamos", agregó Monod, que reemplaza a su hermano Fernando, que se halla hospitalizado, al mando de Clásica y Moderna.

Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires confirmaron el encuentro y el esfuerzo en darle continuidad al espacio. "Este es un espacio icónico de la cultura de Buenos Aires -dijo Avogadro a este diario-. Tenemos muchísimo interés en apoyarlos para su continuidad. Por eso ya nos veníamos reuniendo desde que tuvimos conocimiento de los problemas". El ministro y su equipo ya evalúan impulsar la librería con programación cultural. "Mientras, estudiamos los próximos pasos para que Clásica y Moderna siga siendo parte del alma cultural de la ciudad".

Por su parte, esta tarde el diputado Filmus había declarado que se ocuparía de averiguar si se podía declarar la librería como patrimonio cultural. No todo está perdido para la librería que convocó a diversas personalidades de la cultura, la política y el arte a lo largo de ocho décadas.