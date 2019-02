Lady GaGa y su prometido, Christian Carino, dieron por terminada su relación

El encargado de confirmar la noticia fue uno de los representantes de la cantante Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Los rumores comenzaron a sonar cuando Lady GaGa concurrió a la entrega de los premios Grammy sin su anillo de compromiso. La confirmación tardó varios días, pero llegó: la diva y su prometido, Christian Carino, se separaron.

La revelación fue hecha por el representante de GaGa a la revista People luego de que fuentes cercanas señalaran la ruptura. "Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan", había declarado alguien cercano a la artista, quien agregó además que se trata de una separación muy reciente y, para que quede claro que no hubo ni habrá escándalos a la vista, agregó que no se trata de "una larga historia dramática".

La noticia, sin embargo, no sorprendió a los fans de la la cantante. Es que la ausencia de Carino en la entrega de los Grammy resultó más que llamativa. Además, los ojos más sagaces no demoraron en notar que GaGa no llevaba el anillo de compromiso que acostumbraba lucir orgullosa, y que, a la hora de agradecer su premio, el nombre de su amado no fue mencionado. Todos estos detalles despertaron un mar de especulaciones que fueron, finalmente, confirmadas este martes por su representante. Hace apenas unas semanas, GaGa y Carino se habían mostrado juntos durante la ceremonia de entrega de los Globo de Oro y también de los Premios del Sindicato de Actores.

El 14 de febrero, sin embargo, mientras los famosos llenaban las redes de fotos junto a sus parejas, la cantante subió a su perfil de Instagram una llamativa imagen: un primer plano del tatuaje que acababa de hacerse en su columna en homenaje a su papel en Nace una estrella.

"Feliz día de San Valentín. Un tatuaje por la vie en rose por la hermosa @winterstone. Mi médula espinal ahora es una rosa", escribió junto a la fotografía, sin hacer ninguna mención alguna a Carino.

La relación entre GaGa y el manager de artistas comenzó en febrero de 2017. En ese momento, ella acababa de terminar su noviazgo de cinco años con el actor Taylor Kinney pero el amor volvió a tocar su puerta. En la vigésima quinta celebración anual de Mujeres en Hollywood, en octubre de 2018, la artista sorprendió a todos a la hora de los agradecimientos: a "mi prometido Christian", expresó durante su discurso.