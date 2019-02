Ricardo Alfonsín: "Lousteau le podría ganar a Macri"

El dirigente radical participó de Terapia de Noticias 04:17

El dirigente radical Ricardo Alfonsín participó de Terapia de Noticias, programa emitido por LN+, y opinó que Martín Lousteau le podría ganar a Mauricio Macri en las próximas PASO previas a las elecciones presidenciales. "Lousteau le gana a Macri. Y con todo el respeto hacia el PRO, creo que haría mejor presidencia, con políticas distintas", dijo.

Alfonsín consideró que si la Convención Nacional decide ratificar la alianza conformada en 2015 la UCR debería tener un candidato propio para competir en las PASO contra el PRO. "Creo que algún día tenemos que reunirnos los que pensamos igual. Hoy tendríamos que dar un debate sobre si continúan vigentes las amenazas que justificaron el hecho de que fuerzas que piensan distinto se reunieran en un frente común", opinó.

Según el dirigente radical, sería bueno que Cambiemos plantee una alternativa diferente a la del PRO. "Hoy no es tan difícil", dijo Alfonsín sobre un posible triunfo de Lousteau sobre Macri. "Los indicadores socio-económicos del año 2015 no han mejorado, incluso algunos han empeorado", justificó. Y reiteró: "No solo sería un buen candidato, sino que le podría ganar".

