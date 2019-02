Macri se llevó más promesas que acuerdos en el primer día en Vietnam

Macri saluda al presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong Fuente: Reuters - Crédito: Kham

HANOI.- El presidente Mauricio Macri no se fue con las manos vacías, pero tampoco se llevó lo que vino a buscar. La promesa de alcanzar nuevos acuerdos con la que había llegado a esta ciudad no se terminó de formalizar. Así, diferencia de lo que sucedió en la India, en donde logró abrir las exportaciones para varios productos, Vietnam no trajo resultados inmediatos..

Sí, en cambio, hubo un fuerte compromiso entre Macri y su par vietnamita, Nguyen Phu Trong, para multiplicar el intercambio comercial, incentivar la inversión y fortalecer la relación entre ambos países.

De esta manera, la comitiva que acompaña al Presidente pasó del triunfalismo en Nueva Delhi a la moderación en el primer día de la visita oficial que comenzó ayer en la capital del país del sudeste asiático. Es que el jefe del Estado no logró transformar en realidad el compromiso que le había hecho el primer ministro Nguyen Xuan Phuc de que su país compraría más alimentos.

"Vengo con altas expectativas a aumentar el comercio entre las dos naciones y a consolidar el mercado de aquellos productos que ya están en marcha", sostuvo el Presidente durante la audiencia que mantuvo con Nguyen, quien es también secretario general del Partido Comunista.

Si bien el presidente de Vietnam dijo que instruirá a los organismos correspondientes para que aprueben el ingreso de naranjas, pomelos y mandarinas, lo cierto es que la Argentina tendrá que esperar. Quinto destino para los productos nacionales, las exportaciones al país asiático se multiplicaron por seis en la última década.

"Los dos países están interesados en aumentar el comercio. El objetivo ahora es ver cómo diversificar y aumentar ese intercambio", resumió en diálogo LA NACION el canciller Jorge Faurie.

Durante el encuentro, en el que Macri y Nguyen firmaron varios acuerdos -de cooperación para la identificación de los restos de mártires de guerra, un programa de intercambio cultural entre ministerios de cultura, un memorando de entendimiento entre el sistema federal de medios y La Voz de Vietnam-, el Presidente también le manifestó el interés de los productores argentinos para exportar carne porcina, embriones, semen, equinos y bovinos en pie, aceite de pescado, carne de vaca congelada, cerezas, arándanos, semillas de tomates, harina de soja y leche en polvo.

"Vietnam necesita cada vez más alimentos y queremos ayudar a que los produzcan", dijo el Presidente, quien invitó al mandatario local a visitar nuestro país. Nguyen, en tanto, le pidió a Macri que apruebe el ingreso de electrodomésticos, cerámicas y productos del mar, entre otras cuestiones.

