El presidente de Rusia habló ante el Parlamento y dijo que no busca una confrontación Crédito: DPA

MOSCÚ.- Rusia responderá a cualquier despliegue de armas nucleares. Así lo aseguró hoy el presidente Vladimir Putin, quien habló ante el Parlamento y se hizo eco de la retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, otra de las polémicas decisiones del republicano Donald Trump.

" Rusia estará obligada a desplegar armamentos que podrán ser utilizados no solo contra los territorios, de donde viene la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión del uso de misiles que nos amenazan", declaró el mandatario en su discurso anual sobre el estado de la nación. "Sabemos cómo hacerlo y pondremos en práctica estos planes tan pronto como esa amenaza se vuelva real", agregó.

Si bien el líder del Kremlin dijo que su país no estaba buscando una confrontación y no daría el primer paso para desplegar misiles, sí aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que su respuesta sería firme, por lo que los responsables políticos de Washington deberían calcular los riesgos antes de adoptar cualquier medida.

Putin dijo que "Estados Unidos, con su sistema de escudo de misiles, apuntó y apunta al dominio global", pero alertó que Washington "no debe ilusionarse". "Nosotros desarrollaremos siempre medidas adecuadas de respuesta", alertó.

La tensión entre Rusia y Estados Unidos por una posible nueva carrera armamentista internacional, especialmente en territorio europeo, comenzó el año pasado cuando Trump anunció que abandonaría el tratado bilateral conocido por sus siglas en inglés INF. Según Trump, no solo Rusia estaba violando el tratado, sino que además su país estaba perdiendo ventaja militar comparativa frente a otras potencias rivales que no estaban limitadas por el acuerdo, principalmente China.

Un nuevo misil hipersónico

Hoy también Putin anunció que su Marina tendrá un nuevo misil hipersónico como parte del plan para modernizar sus capacidades militares y contrarrestar lo que calificó como movimientos hostiles de Estados Unidos.

Ante legisladores y altos cargos, el dirigente explicó que el nuevo misil Zircon volará a nueve veces la velocidad del sonido y tendrá un alcance de 1000 kilómetros. Además, añadió que el proyectil está diseñado para los barcos y submarinos ya existentes.

Putin dijo además que las otras nuevas armas que anunció el año pasado, incluyendo el misil de crucero con capacidad nuclear Burevestnik y el dron submarino de propulsión nuclear Poseidon, fueron probados con éxito.

Por ello, el líder del Kremlin instó a los funcionarios estadounidenses a tener en cuenta el "alcance y la velocidad" de sus posibles armas antes de tomar decisiones que amenacen al país.

