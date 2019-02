El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó la semana el proyecto de ley del Fondo Anticíclico Vitivinícola Crédito: Gobierno de Mendoza

Arrancó la vendimia en las principales zonas vitivinícolas y en Mendoza también comenzaron las reuniones entre el gobierno provincial, la oposición y los privados para encontrar una solución a la crisis que atraviesa el sector, marcada, sobre todo, por un excedente en el stock productivo.

La semana pasada, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió a referentes del sector vitivinícola. El eje de la reunión fue debatir sobre el proyecto de ley del Fondo Anticíclico Vitivinícola. La propuesta oficial, que contempla 1000 millones de pesos anuales durante cuatro años, requiere del consenso de todos los sectores políticos, o sea, de la oposición. Según fuentes del sector, el proyecto se debatiría hoy en la Legislatura provincial.

"Necesitamos que se transforme en una política de Estado y por ello solicitamos que el sector vitivinícola convenza a la oposición de que esta medida es necesaria", dijo el jefe de Gabinete, Alfredo Aciar durante ese encuentro.

Esta semana, el gobierno provincial envió el proyecto del Fondo Anticíclico a la Legislatura de Mendoza. Además, el titular del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, anunció un operativo de compra de uva para mosto y convocó a las bodegas de distintos puntos de la provincia (que funcionarán como agente comprador) a presentarse a la licitación en la que se fijará un precio referencial de la uva.

El sector privado

Mientras, los representantes del sector intentan acercar posiciones entre el gobierno provincial y la oposición para la aprobación del proyecto. Pero un empresario vitivinícola reconoció en diálogo con LA NACION que las negociaciones están en un "punto muerto".

"Todos están de acuerdo en generar un fondo anticíclico, gobierno y oposición, y también hay acuerdo en que los primeros que tienen que cobrar el fondo son los pequeños productores. El problema es de dónde va a salir ese dinero", explicó.

Afirmó que la situación del sector es "gravísima". Y dijo: "Estamos produciendo 1450 millones de litros de vino y vendemos al mercado (interno y externo) 1150 millones. La Argentina no es competitiva a nivel mundial por los aranceles que se nos imponen. Hay otros jugadores que tienen acuerdos de libre comercio: competidores como Chile y Australia. El litro de vino a granel pasó de $11,50 en 2018 a $8,30 este año, lo que determina el precio de la uva", puntualizó.

Además, agregó: "El sector privado requiere de manera urgente incrementos de reintegro para poder exportar los vinos que no se pueden vender en el mercado interno por la caída del poder adquisitivo del salario. Si no hubiera caído el 20% el consumo interno hoy no habría excedentes". Según el empresario, la industria vitivinícola está concentrada en cuatro o cinco empresas que "forman" el precio de compra del vino a granel en el mercado interno.

"Esto decantó en una disputa histórica entre las grandes bodegas y los pequeños productores que reclaman que estas firmas dominan el mercado. Cuando falta uva o vino, los productores tienen mejor rentabilidad y el problema se traslada al consumidor en el precio en góndola. Cuando sobra vino, que es lo que estamos viviendo en estos días, el problema es para el productor y las grandes empresas aprovechan para recuperar los márgenes que perdieron en la escasez", afirmó el empresario vitivinícola quien prefirió mantener en reserva su identidad.

Diferencias entre bodegas y pequeño productor

Walter Bressia es presidente de la Asociación Civil Bodegas de Argentina y dueño de una empresa familiar que hoy comenzará con la cosecha en Mendoza. "El Gobierno provincial ya envió el proyecto de ley del Fondo Anticíclico y hoy se trataría en la Legislatura", confirmó.

Los productores afirman que la producción ronda los 1450 millones de litros de vino y se vende al mercado (interno y externo) 1150 millones Fuente: LA NACION

Bressia explicó que ante la coyuntura que atraviesa el sector, las bodegas también tienen sus problemas. "Son infraestructuras grandes y hay que conservar las fuentes de trabajo. Si el gobierno nacional quita las retenciones o devuelve los reintegros podríamos ser mucho más competitivos en el exterior. Si quieren que exportemos deberían darnos una mano; no es justo para nosotros que somos un sector que impacta poco en la macroeconomía del país pero que genera muchos puestos de trabajo", afirmó.

El viernes pasado y antes de su viaje a la India, el presidente Mauricio Macri anunció que aumentará el mínimo no imponible a partir del cual las empresas y pymes pagarán cargas patronales (no se pagará hasta sueldos por $17.500), un paliativo para las economías regionales. Pero, según informó LA NACION, el ministro de Producción, Dante Sica, fue tajante: "No estamos evaluando en este momento ningún tipo de eliminación o disminución con respecto a las retenciones porque forman parte de nuestro programa fiscal".

Un referente de una reconocida bodega, que también produce uva, explicó que esta problemática es recurrente, sobre todo cuando hay excedentes y cosechas consecutivas de vid con buenos volúmenes. "Se desploma el precio de la uva y también el precio de los vinos. Es un problema estructural que ocurre por el achicamiento del mercado interno que viene desde hace años y por no contar con un aumento sostenido de apertura de mercados. Sobra uva y vino porque la Argentina no reemplazó el desplome del mercado interno con el mercado externo", afirmó.

En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un comunicado donde explica que con el envío del proyecto del Fondo Anticíclico Vitivinícola el ejecutivo provincial pide autorización para hacer uso de crédito público por un monto anual de $1000 millones por ciclo agrícola, durante cuatro años: en total la toma de deuda será de $4000 millones.

Además, señala que desde la oposición el bloque Justicialista envió otro proyecto de ley, solicitando la declaración en emergencia Económica y Social del sector vitivinícola de la provincia de Mendoza, entre otras medidas.

El comunicado indica que la FAA considera "acertadas" ambas iniciativas y solicita a todos los bloques del poder legislativo "tengan a bien resolver este tema, por el bien del sector vitivinícola".