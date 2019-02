Yanina Latorre durísima con el hijo de Federica Pais

Yanina Latorre, otra vez en medio de una polémica Crédito: Instagram

La conductora Federica Pais hizo sus descargos ayer sobre la detención de su hijo Dante Casermeiro (19) y su amigo, Octavio Laje (20), acusados por robo en la modalidad de "motochorro". Primero habló en su programa radial Te quiero y dijo : "Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y sabemos que a veces se mandan macanas". Luego se expresó en otros medios y pidió "prudencia" al tratar el tema. Poco tardaron sus dichos en ser eje de debate de varios ciclos televisivos, entre ellos Los Ángeles de la mañana (eltrece), en donde las panelistas Yanina Latorre y Andrea Taboada tuvieron posturas cruzadas sobre los hechos.

Yanina Latorre opinó sobre el hijo de Federica Pais: "Es un motochorro" 02:12

Video

Latorre fue muy crítica con la conductora y señaló: "Si hubiera sido el hijo de otra periodista famosa, ¿Federica no lo aborda el tema en su programa?". Y agregó: "No hablemos de saña periodística. No puede hablar de macana. Ella habla con una liviandad que me asusta".

Por su lado, Taboada intentó suavizar los hechos por los que Casermeiro y Laje están detenidos. "Estoy hablando con el abogado, con el fiscal, con Federica. Federica está reconociendo lo que hizo su hijo", remarcó y sumó: "El que está más complicado es el otro chico, por las carátulas".

En tanto, Latorre enfatizó: "No importa quién está más complicado. Son dos basuras que se subieron a una moto a chorear gente y cuando los detuvieron tenían las pertenencias de personas y de negocios y encima cuando se subieron a un patrullero se reían y posaban en forma provocadora".

Por la tarde, la conductora Pais dio una entrevista teléfonica al programa Intrusos. y quebrada dijo: "Primero quiero pedir disculpas públicamente por la actitud de mi hijo al salir de la fiscalía, a mí me dio mucha vergüenza y me enojó mucho. Yo a mis hijos los eduqué lo mejor que pude, inculcándoles todos los valores que tuve y haciendo todo lo mejor para que tuvieran los límites necesarios, junto con las oportunidades y valores que creo que todos los que somos padres queremos".