Bohemian Rhapsody: quién prestó su voz para interpretar los temas de Mercury

Si bien Rami Malek aprendió cada gesto del cantante británico recibió una pequeña ayuda con el tema de la voz

20 de febrero de 2019

A días de que tenga lugar la entrega de los premios Oscar 2019 , los films preferidos están en el centro de la escena. Uno de ellos, visto y considerando los resultados de las ceremonias de galardones previas,, es Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddy Mercury

Además del gran trabajo de Rami Malek , el actor que tuvo la difícil misión de encarnar a Freddie Mercury (y que es el preferido para hacerse de la estatuilla a mejor actor), hay otra persona responsable de su éxito que no es tan conocida. Se trata de Marc Martel, el cantante canadiense que fue el encargado de ponerle la voz a la estrella británica en las partes musicales.

Martel era conocido por imitar a Mercury en las redes sociales. Se hizo más popular aún en 2011 gracias a las audiciones que montaron los exintegrantes de Queen, Roger Taylor y Brian May, para formar una banda tributo: The Queen Extravaganza. Su canal en esa plataforma tiene más de 568.000 seguidores y algunos de sus videos superan los 17 millones de reproducciones. Fue él una de las claves del film, ya que Malek, quien dedicó meses a estudiar cada gesto, su forma de hablar y demás de Freddie, no podía con ese voz tan particular, que ha sido estudiada incluso por la ciencia.

Si bien el primer recurso fue recurrir a la grabaciones que había del grupo, al tener más de 30 años de antigüedad, muchas no conservan la calidad sonora. Entonces a Taylor y May se los ocurrió que Martel podía colaborar. ¿Cómo? El canadiense le puso la base a la mayoría de las canciones del film y después se le sumaron partes originales interpretadas por Mercury y otras por el propio Malek. El resultado fue lo que pudo oírse en Bohemian Rhapsody, donde más que todo prevalece el trabajo de Martel.

El álbum está cerca de las dos millones de copias vendidas y en él se incluyen las canciones originales del grupo. Entre ellas, aparecen cinco grabadas durante el Live Aid de Londres: "Hammer to Fall", "Crazy Little Thing Called Love", "We Will Rock You", "We Are the Champions" y "Bohemian Rhapsody".

Más allá de que la película ha gozado de buena aceptación del público, aunque no tanto de los críticos, su director no goza de popularidad. De hecho, Bryan Singer, quien abandonó su cargo a finales del rodaje y fue excluido de los premios Bafta, enfrenta varias acusaciones de acoso sexual.