Murió la actriz Olivia García, que participó de El Chavo del Ocho

Olivia García, en una escena de El Chavo del Ocho

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019 • 11:38

El elenco de El Chavo del Ocho perdió otro integrante más. Hace unos días, murió la actriz Olivia García, que tuvo una breve pero recordada aparición en el programa. En el rol de "Gloria", la tía de "Patty", cautivaba a "Don Ramón" con su belleza y simpatía, aunque su personaje generaba la envidia de las mujeres de la vecindad.

Una escena de la actriz Olivia García en El Chavo del Ocho - Fuente: YouTube 00:36

Video

La noticia fue dada a conocer el fin de semana por su hija Olivia Peralta, presentadora de televisión en México. A través de su cuenta de Instagram, en la que publicó una tierna foto de su madre cuando la sostenía a upa de bebé, escribió: "Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo".

García se había alejado de la actuación al casarse con Carlos Peralta y luego dedicarse por completo a su familia.

El extenso mensaje de dedicatoria de su hija, que incluye sentidas palabras de nostalgia y agradecimiento, concluyó: "Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti. Siempre me educaste a hacerme responsable de mis actos, a no hacerme víctima de nada ni nadie y a enfrentar cualquier miedo que pudiera tener. Esta fortaleza interna que tengo, con la que puedo ver la vida y sus retos de frente, es solamente gracias a tu entregada educación. Te amo siempre mami".

Unos días antes, Peralta ya había apelado a sus seguidores para pedir buenas vibras por su madre. "Si en algo he sido afortunada en esta vida, es en tenerte como mamá. Pocas mujeres tan íntegras, fuertes y profundas".

El personaje de Gloria fue interpretado por varias actrices, no sólo por Olivia García. Antes de ella ese rol lo tuvo Maribel Fernández y luego lo asumieron Regina Torné y Maricarmen Vela.