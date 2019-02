Emergente y frontera: cambio en una calificación clave para la Argentina

Ascenderá a la clasificación en mayo próximo, pero, por efecto de la devaluación, se mantiene en otro de los índices de MSCI Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019 • 10:59

La sociedad Morgan Stanley Capital International (MSCI), que provee cerca de 100.000 índices diarios sobre acciones, bonos y hedge funds a nivel mundial, informó que la Argentina ascenderá a la clasificación de mercado emergente en mayo próximo, como había anunciado meses atrás, pero que, por efecto de la devaluación, se mantiene en otro de sus índices en la posición emergente-frontera.

En un comunicado se anunció que "excepcionalmente retendrá el índice MSCI Argentina en el índice MSCI Mercado Emergente-Frontera (Frontier Emerging Markets- FEM) después de su reclasificación de mercado de frontera a mercado emergente como parte de la publicación semestral Revisión del índice (SAIR) de mayo de 2019".

Y agregó que el "MSCI revisará la elegibilidad del MSCI Argentina Índice para su inclusión en el índice MSCI FEM como parte de la publicación anual de mercados emergentes Revisión de elegibilidad, cuyos resultados se anunciarán como parte de la Revisión trimestral del índice 2019 de agosto".

En un primer momento el comunicado del MSCI impactó negativamente en el mercado doméstico y el S&P Merval cayó ayer un 2,85%, lo mismo que los ADR argentinos en Wall Street que cayeron hasta 8,7% y donde los papeles de bancos y energéticas fueron duramente castigados. Sin embargo, con el paso de la horas lecturas más detalladas del informe comenzaron a calmar los ánimos de los operadores.

Una fuente calificada del mercado bursátil explicó a Télam que el MSCI cuenta con distintos índices. "Hoy la Argentina participa en un 17% del índice de frontera; 9% en el índice de mercado emergente frontera y 0% en el emergente. A partir de mayo va a ponderar con 0% en el índice de frontera, 9% en el emergente frontera y 0,5% en el emergente".

"Este es un indice del que no se habla mucho. Hay nombres de mercados de frontera y mercados emergentes con baja relación PBI per cápita como Colombia, Egipto, Perú y Filipinas. En teoría, por tener alto PBI per cápita Argentina no iba a entrar (basado en 2017) y lo que están diciendo ahora (el MSCI) es que por la devaluación, el PBI per cápita bajó y por lo tanto van a considerar dejar a la Argentina en ese indice, junto con esos otros países de mercado emergente", agregó una de las fuentes consultadas.

"Es como un sub indice de emergentes para economías más pequeñas y nos estarían recategorizando allí. Acá puede haber confusión, pero en el mercado americano los fondos tienen en claro estas categorías y la respuesta no habría sido positiva ayer. Veremos hoy que pasa, si fue una exageración o se confirma la baja", explicó un operador en referencia al cierre de los ADR.

En tanto, Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.com, dijo que se trata de "una excepción extrañamente positiva para la Argentina". "El MSCI nos va a reclasificar en mayo 2019 como mercado emergente y también vamos a seguir formando parte del índice de frontera, es decir, van a poder invertir en la Argentina todos los fondos que trackeen a los mercados de frontera y a los mercados emergentes", apuntó.

"Esto es una noticia positiva teniendo en cuenta que lo que se esperaba era que entraran todos los flujos de los fondos que invierten en emergentes y salieran todos los fondos de los flujos que invierten en mercados de frontera. Lo que pasó desde que salió el anuncio original a mercado emergente, fue que muchos fondos de frontera empezaron a retirarse de la Argentina y no habían entrado todavía los fondos de emergentes. Ahora probablemente los fondos de frontera vuelvan y a su vez ingresen los fondos emergentes, lo cual es doblemente positivo. Esto va durar un periodo de tiempo muy corto, probablemente entre mayo y agosto, donde finalmente se reverá donde se posicionará a la Argentina", sumó.

De acuerdo con Bianchi, la noticia "se filtró mal" ayer lo que hizo que los ADR tuvieran una caída del 8% y hoy "probablemente con la noticia bien leída haya una recuperación".

Por último, el Bank of America Merrill Lynch consideró que, si bien el anuncio de que la Argentina continuará en el índice FEM fue algo "inesperado", es "positivo" porque "la Argentina va a ser parte de los dos EM y va a continuar en el índice FEM, limitando salidas por su remoción".

La Argentina actualmente representa un 9% del FEM, una de las ponderaciones más grandes detrás de Filipinas (25%), Kuwait (11%), Colombia (10%) y Perú (10%). El país igual será removido del índice FM tras su reclasificación, del cual representa un 18%.