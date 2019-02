José Palazzo: "Hago un mea culpa" Fuente: Archivo

A una semana de la culminación del Cosquín Rock , el productor José Palazzo subió a sus redes sociales un video donde hace su descargo, tras la polémica que se armó alrededor de sus dichos sobre el proyecto de ley de cupo femenino y la poca participación de artistas en su festival. "Este año hubo solo 20 mujeres. Tengo que hacer un mea culpa", reconoció en un clip de varios minutos, donde explica su posición frente al tema y hace un repaso de los números del festival, al que este año asistieron unas cien mil personas.

"Cuando terminó este Cosquín nos quedamos con un sabor feo en la boca, a raíz de unos dichos (...) en la conferencia de prensa del Cosquín Rock. Dije que me parecía un desafío interesante lo del cupo femenino. Hice referencia a que muchas de las personas que trabajan en la productora son mujeres. Hice referencia a que mis dos hijas y mi mamá son artistas plásticas y sé de las dificultades que tuvieron ellas como mujeres. Lejos estuve de querer hacer mención al talento de las mujeres. Siempre me referí al número y cantidad de bandas", explicó el productor cordobés.

En la última edición del festival tocaron más de 150 bandas, de ellas solo veinte estaban integradas por mujeres. Cuando anticipadamente se le preguntó por la poca presencia femenina y su opinión sobre el proyecto de ley de cupo femenino el productor dijo: "Lo que planteo es que si yo tuviera que poner el 30%, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo. Esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera otro tipo de talentos".

Esa frase fue la que irritó a las mujeres artistas y repercutió en forma de repudio colectivo en las redes sociales. Incluso el grupo Eruca Sativa hizo notar su enojo durante su concierto del domingo en el Cosquín Rock. Ahora el productor sostiene: "Seguramente debería haber buscado alguien que me ayude para incorporar más mujeres a la grilla. A raíz de este debate y esta conflictiva relación que se generó a partir de esto nosotros vamos a trabajar en la incorporación de más mujeres".

El productor contó también que tras el repudio hubo situaciones de agresividad que lo llevaron a pensar en no producir más. "La agresividad fue tan grande que hasta publicaron mi teléfono particular en Twitter y el número de mis hijas y las agredieron de una manera tan grave que no dan ganas de sentarse a charlar y buscar la forma de incorporar, sino que dan ganas de no hacer más cosas".

Palazzo contó que a partir del debate que se generó la próxima edición del Cosquín Rock tendrá más participación femenina"independientemente de si se aprueba o no se aprueba la ley". Además dijo que ya se puso en contacto con artistas mujeres que lo pueden ayudar en la curadoría de la grilla del año que viene. "Quiero aclarar que no hay ninguna ley que nos obligue a incorporar mujeres. Eso no quiere decir que no debamos hacerlo porque el talento femenino es muy importante. La música argentina y el rock argentino necesita más mujeres tocando y nosotros somos responsables de que eso suceda".