Ariana Grande alcanzó un récord que los Beatles habían logrado en 1964

Cuando, el 8 de febrero, Ariana Grande lanzó el esperadísimo Thank U, Next, la inmediata repercusión dejó en claro que se trataría de un nuevo gran éxito de la cantante estadounidense. Y así fue: a menos de dos semanas alcanzó un récord que sólo los Beatles habían logrado en 1964. En el ranking Billboard Hot 100, Ariana logró ocupar los puestos 1, 2 y 3 al mismo tiempo con sus canciones "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U Next". El cuarteto de Liverpool había logrado copar el podio con "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" y "Do You Want to Know a Secret" hace 55 años.

Thank U Next es el quinto álbum de estudio y el segundo que saca en seis meses: con su último single, "7 Rings", rompió récords en Spotify recolectando casi 15 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas online, y el videoclip de "Thank U, Next" directamente había roto Internet al pasar los 50 millones de visualizaciones en YouTube durante su primer día de vida, hoy suma 312 millones.

Las tres canciones con las que logró este nuevo récord:

