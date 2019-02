Google prepara una servicio de videojuegos por streaming

El servicio de Google permitirá jugar juegos sin invertir en hardware avanzado ni tener que descargar el juego completo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 21 de febrero de 2019 • 00:51

El mes próximo, durante la GDC 2019 (conferencia de desarrolladores de videojuegos que se hace todos los años en suelo estadounidense) Google presentará un servicio de videojuegos por streaming, según el sitio especializado Polygon.

En este escenario, los juegos no se descargan para luego instalarse completos en el dispositivo, sino que se reciben por streaming , como YouTube; es decir, el procesamiento de la imagen y la integración de los comandos del usuario se calculan en un servidor remoto. La ventaja de este sistema es que no hay que descargar todo el juego para usarlo, sólo se necesita una pantalla, un mando de juegos, hardware mínimo y -fundamental- una buena conexión a Internet con baja latencia para que no haya demora entre la reacción del usuario y los movimientos en pantalla.

Así funciona, por ejemplo, el servicio Gloud en la Argentina; Sony ofrece algo similar con PlayStation Now, Microsoft se apresta a ofrecer algo similar dentro de la plataforma Xbox; Nvidia tiene GeForce NOW y Nintendo tiene un servicio de este estilo en Japón para la Switch.

Así es Gloud, el servicio para tener juegos de consola en cualquier PC 00:29

Video

En el caso de Google, podría funcionar con un dispositivo tipo Chromecast, o en cualquier equipo con Android. Y sería un servicio basado en suscripción: se paga una membrecía mensual y eso habilita el acceso a toda la ludoteca digital.

Google ya estuvo experimentando con esta tecnología, llamada Project Stream, al habilitar la posibilidad de jugar al Assasin's Creed Odyssey usando sólo su navegador Chrome:

Así se ve Assassin's Creed Odyssey en el servicio Project Stream de Google 03:48

Video

Se esperan más detallas durante la GDC 2019, que se hará entre el 18 y el 22 de marzo próximo.