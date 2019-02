Oscar 2019: quiénes pueden ser los ganadores, según las estadísticas

Rami Malek, casi seguro ganador del Oscar como mejor actor

El año en que la Academia de Hollywood atraviesa una de sus crisis institucionales más grandes en su historia (la pérdida de legitimidad popular traducido en pérdida de rating, múltiples idas y vueltas en su ceremonia de premiación, falta de conductor) puede ser uno de los menos predecibles en cuanto a premios. Antes de apostar, un repaso por los que podrían ganar, basándose en lo que muestra la carrera hacia el Oscar y las estadísticas.

Película

Roma ganó el Bafta (el Oscar inglés) y el Critic's Choice, pero la falta de una nominación clave hiere sus posibilidades de llevarse éste, el premio central: no está nominada en la categoría edición (solo diez películas lograron ganar en los 90 años previos sin tener esa mención). Tampoco consiguió un lugar en el apartado mejor elenco en los premios SAG, el influyente sindicato de actores. El film de Alfonso Cuarón podría hacer historia en más de un sentido, convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa (y presentada por Netflix) en ganar en esta categoría: sería la aceptación del gigante del streaming -que invirtió una campaña publicitaria millonaria- en el circuito de estudios tradicionales, de cuya asociación. Aunque algunas figuras de la industria, como Steven Spielberg, todavía consideran que las películas de originales de Netflix deberían estar nominadas al Emmy y no al Oscar .

Green Book parece la rival a vencer. Ganó el Globo de Oro (en el apartado comedia) y el PGA, el premio del sindicato de productores, que coincidió en veinte de los últimos 29 años con el Oscar (y usa el mismo sistema de voto preferencial). La falta de la nominación en la categoría dirección para Peter Farrelly es un mal augurio: solo cuatro películas han logrado ganar sin esa distinción. Las polémicas en torno a la película y sus realizadores tampoco ayudan: enfrenta los mismos obstáculos que Bohemian Rhapsody ( salvo por las acusaciones que pesan sobre el director de esta última, Bryan Singer). La ganadora del Globo de Oro en drama también tiene a su favor que es un éxito de taquilla. No es un dato menor cuando la Academia buscar reavivar el maridaje con la cultura popular. ¿Y el resto? El infiltrado del KKKlan es la única película que tiene las nominaciones clave (actuación, dirección, guión y edición) y logró ser candidateada en los premios que entregan los distintos sindicatos de Hollywood (actores, productores, directores y guionistas), así como en el Globo de Oro y Bafta. Pero todas esas nominaciones se quedaron en eso: no hubo triunfos. El resto de las ocho candidatas a mejor película tiene a priori menos chances que estas cuatro.

Dirección

Con sus victorias en los Bafta, los premios de los críticos y los del DGA (sindicato de directores) Alfonso Cuarón lograría el domingo su segundo Oscar en esta categoría, tras el que se llevó por Gravedad en 2013 (ese mismo año se llevó otra estatuilla, por la edición del film protagonizado por George Clooney y Sandra Bullock).

Actriz

Tiene ventaja Glenn Close por La esposa: ya triunfó en el Globo de Oro (como actriz de drama) y el SAG, que suele definir esta categoría, que también parece un reconocimiento a la trayectoria de la intérprete. Olivia Colman , por La favorita, es la única que podría dar la sorpresa, luego de ganar el Bafta y el Globo de Oro (como actriz de comedia).

Actor

La interpretación de Rami Malek en Bohemian Rhapsody toca todos los lugares comunes de las "grandes actuaciones" que a la Academia le gusta premiar y ésta no será la excepción. Ganó el Globo de Oro (actor de drama), el SAG y el Bafta. Esta será su coronación. Christian Bale , en otra performance, como Dick Cheney, enrolada en aquellas que "suelen ganar" (le valió el Globo de Oro como actor de comedia) en El vicepresidente, es el único que podría detenerlo.

Actriz de reparto

Una de las ternas más inciertas: Regina King ganó el Globo de Oro y el Critic's Choice por If Beale Street Could Talk, aunque no fue nominada a los SAG. Sus pares prefirieron consagrar a Emily Blunt por Un lugar en silencio (film dirigido por su marido, John Krasinski, que la Academia esquivó por completo; Blunt tampoco fue nominada por Mary Poppins). Rachel Weisz ganó el Bafta en su país: podría ganar su segundo Oscar el domingo, pero compite contra su compañera de La favorita, la también ganadora del premio de la Academia Emma Stone , y solo en doce ocasiones un actor logró llevarse la estatuilla cuando enfrentaba a un compañero de elenco (suelen neutralizarse entre sí). No hay que subestimar las chances de ninguna de las nominadas.

Actor de reparto

Mahershala Ali se llevará el Oscar por su performance en Green Book. Así parecen confirmarlo sus triunfos en todas las paradas importantes camino al premio de la Academia: el Bafta, el SAG y el Globo de Oro.

Guión original

La favorita se llevó el Bafta y Green Book, el Globo de Oro, pero un tuit islamofóbico de uno de sus guionistas podría haber hecho estragos en sus oportunidades de ganar este premio. Paul Schrader ganó en los Critic's Choice por First Reformed. El WGA, sindicato de guionistas, optó por una película que ni siquiera llegó al Oscar: Eight Grade. Imposible arriesgar.

Guión adaptado

El Bafta consagró a El infiltrado del KKKlan y Spike Lee puede ganar el domingo su primer Oscar competitivo, otra forma de reconocer su trayectoria. El sindicato al que pertenece, la WGA, sin embargo, le dio la espalda y prefirió una película que no está entre las nominadas al premio mayor: ¿Podrás perdonarme?

Edición

Pese a los memes en redes contra de la edición de Bohemian Rhapsody, es la película que lleva ventaja: ganó el premio del gremio, el Eddie, en la categoría drama. La favorita también lo hizo, pero en la categoría de comedia: la última vez que una comedia/musical ganó allí y se trasladó al Oscar fue en 2003, con Chicago. El vicepresidente ganó el Bafta.

Fotografía

Roma ganó el BAFTA y el Critic's Choice pero Cold War ganó el ACS, el premio de los directores de fotografía. Para el Oscar, sólo los directores de fotografía votan su rubro: la popularidad de Roma puede hacer la diferencia. ¿O la división de votos entre ambas películas, en despojado blanco y negro, consagrará a la vistosa La favorita?

Vestuario

Es una carrera entre dos diseñadoras históricas. Sandy Powell, con La favorita, podría ganar su cuarto Oscar, en una terna que suele optar por las películas de época (ya logró el Bafta). Ruth E. Carter consiguió su tercera nominación al Oscar y con eso se convirtió en una de las mujeres afroamericanas más nominadas en la historia -independiente de cualquier categoría-: podría darle la victoria a la megataquillera Pantera negra.

Diseño de producción

Otro premio muy disputado entre La favorita y Pantera negra. La primera ganó el Bafta pero, a diferencia de vestuario, varias películas de fantasía (como Avatar, Alicia en el país de las maravillas y Mad Max: Furia en el camino) han vencido a producciones palaciegas históricas -como es el caso de la era de la reina Ana en el film de Lanthimos, por el que fueron seleccionadas Alice Felton y Fiona Crombie). Ventaja entonces para Hannah Beachler (la primera afroamericana en ser nominada en este rubro en los Oscar) y Jay Hart.

Canción original

"Shallow", de Nace una estrella, será el primer Oscar para Lady Gaga . Ganó el Bafta y el Globo de Oro y puede ser el único premio para la película de Bradley Cooper que, hasta hace algunos meses, era la preferida a llevarse el mayor galardón en las casas de apuestas.

Efectos visuales

Avengers: Infinity War fue una de las películas más taquilleras de 2018 pero ninguna película de Marvel ha ganado en esta categoría. Aunque es la película con "más" efectos, la Academia optó por premiar películas con menor presupuesto y efectos más sutiles, antes que los tanques. Un triunfo para El primer hombre en la luna podría confirmar esta tendencia.

Película animada

Se impuso en los Globo de Oro, Critic's Choice y Bafta. Spider-Man: Un nuevo universo tiene el camino allanado a la estatuilla.

Documental

Los largometrajes políticos suelen ganar esta categoría. Entre los ejemplos recientes pueden mencionarse a Fahrenheit 9/11, Inside Job y Citizenfour, entre otros. RBG, centrada en la octogenaria jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos Ruth Bader Ginzburg, en ese aspecto, puede vencer. Pero Free Solo, sobre un escalador extremo, ganó el Bafta y acumula varios premios técnicos en otros sindicatos, por lo que puede hacerle sombra.