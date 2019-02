Antes del clásico de Avellaneda, Licha López se refirió al abrazo a Coudet

Lisandro López y Martín Campaña estarán cara a cara el próximo sábado por la noche

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 20 de febrero de 2019 • 15:05

Lisandro López y Martín Campaña brindaron una conferencia de prensa de cara al clásico de Avellaneda en la que intercambiaron miradas y frases de complicidad. Los futbolistas de Racing e Independiente coincidieron en la preparación que están llevando a cabo sus equipos para enfrentar el partido de este sábado a las 21.30, en cancha del Rojo. El delantero de la Academia también se refirió al abrazo que le dio a Eduardo Coudet cuando le marcó el gol a Godoy Cruz y calló las versiones del posible respaldo al técnico por sobre su compañero Ricardo Centurión, ahora relegado a la reserva.

"Esperamos prepararnos bien, enfrentarlo como tal para ganarlo. Se vive especial el clásico, lo vamos a ir a jugar como lo hacemos cada vez que nos toca. Los recuerdos del partido que jugamos acá están a favor nuestro, después del 3-0 que marcamos en el Cilindro. A la hora de entrar a la cancha, eso importa mucho", mencionó el delantero. Racing, visiblemente recuperado de la derrota contra River, llega con un plus al encuentro de su rival más cercano: "Intentamos sobreponernos de la dura derrota con River. El triunfo con Godoy Cruz sirve para encarar el gran partido que se viene".

Licha también habló del abrazo con Coudet y aseguró que fue una manera de mostrarle su cariño: "Fue un abrazo de apoyo, para demostrarle que el grupo está con él. Creo que es un entrenador duramente criticado, la mayoría de veces injustamente", dijo sobre ese episodio que acrecentó los rumores de una brecha en el plantel. "El abrazo no fue en contra de Centurión. Somos jugadores profesionales más allá de lo que pueda pasar", subrayó.

En su momento, Coudet también respondió sobre la escena:"¿El abrazo con Licha? Estamos bien, estamos muy bien. Vamos a ir hasta el final. A mí no me tienen por qué apoyar. Me apoyan todos los días, se brindan todos los días y vamos a pelear", aseguró en conferencia de prensa después del partido con el Tomba.

Martin Campaña, arquero de Independiente habló de los ajustes del conjunto de Holan y de cómo intentará conseguir la ventaja sobre el puntero. "Nosotros también esperamos ganar el clásico para estar dentro de los primeros lugares de la Copa Libertadores y también tenemos bonitos recuerdos de ese clásico. El plantel que saldrá a la cancha se va a elegir muy bien", dijo sobre el planteo.

Cuando ambos fueron consultados sobre la mejor cualidad futbolística, Licha, no dudó en responder "el arquero que tienen". Por su parte, Campaña eligió la mitad de la cancha de la Academia: "Tienen muy buenos jugadores de mitad de cancha para adelante y están jugando muy bien", contestó.

Sobre el flojo presente deportivo del club, el arquero afirmó que están trabajando arduamente con los jugadores que llegaron en el reciente mercado de pases: "Los errores nos han costado partido a partido, estamos trabajando para mejorarlo".